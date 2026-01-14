ஜனநாயகனுக்கு ஆதரவாக ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்தது கூட்டணிக்காகவா? 'சட்டென' பதிலளித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி

ஜனநாயகனுக்கு ஆதரவாக ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்தது கூட்டணிக்காகவா? 'சட்டென' பதிலளித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
"இந்தியாவிலேயே வளர்ந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். அதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால், கடன் சுமை அதிகம் இருப்பதும் உண்மை தான்" என பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறினார்.
Published : January 14, 2026 at 10:20 AM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்துக்கு ஆதரவாக ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்தது, விஜய்யுடன் கூட்டணி வைப்பதற்காக அல்ல என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் தரவு மேலாண்மைக் குழுவின் தலைவரான பிரவீன் சக்கரவர்த்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்துக்கு ஆதரவாக ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்தது பற்றி நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "ஜனநாயகன் குறித்து ராகுல் காந்தி கருத்து தெரிவித்ததை, கூட்டணிக்கான முயற்சி என்று லேசாக கடந்து செல்லக் கூடிய விஷயம் அல்ல. இதை ஒரு தீவிரமான பிரச்சினையாக பார்க்க வேண்டும். பாஜக ஆட்சியில் ஒவ்வொரு அமைப்பையும் பயன்படுத்தி எதிர்க்கட்சிகளுக்கும், எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கும் பிரச்சினை கொடுத்து அவர்களை முடக்க பார்க்கின்றனர்.
'தவெகவுடன் கூட்டணி முயற்சி இல்லை'
இதை கண்டித்து தான் ராகுல் காந்தி பதிவு செய்துள்ளார். தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகைகளில் பெரிய நட்சத்திரங்களின் திரைப்படங்கள் வெளியாவது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் உள்ளது. அதையும் தணிக்கை வாரியத்தை பயன்படுத்தி பாஜக அரசு தடை செய்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சினை. அதனால் தான் ராகுல் காந்தி இதற்காக குரல் கொடுத்தார். மற்றபடி, அவரது கருத்து, தவெகவுடன் கூட்டணி முயற்சி கிடையாது" எனக் கூறினார்.
காங்கிரஸார் கருத்துக் கூற கூடாதா?
தொடர்ந்து, தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சமீபகாலமாக ஆட்சியில் பங்கு பற்றி பேசி வருவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "நாட்டுக்கே சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த கட்சி காங்கிரஸ். மக்களின் உரிமையை அவர்களுக்கு மீண்டும் பெற்று தந்த கட்சி நாங்கள். அப்படி இருக்கையில், எங்கள் கட்சி குறித்து கருத்து கூறும் உரிமை தொண்டர்களுக்கு இருக்காதா? அவர்கள் தங்கள் கருத்தை வெளிப்படையாக சொல்லலாம். ஆனால், கட்சிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடாது. கட்சியின் கொள்கைக்கு எதிராக இருக்கக் கூடாது. மற்றபடி , கருத்தை வெளிப்படையாக கூறலாம்" எனத் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு அதிக கடன் சுமையில் உள்ளதாக கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "இந்தியாவிலேயே வளர்ந்த மாநிலம் என்றால் அது தமிழ்நாடு தான். அது எல்லோருக்குமே தெரியும். கடன் விவகாரத்தை பொருத்தவரை அதுதான் உண்மை. தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல; காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யக் கூடிய கர்நாடகா, இமாச்சல பிரதேசம், தெலங்கானா குறித்தும் வெளிப்படையாக கருத்து கூறியுள்ளேன். அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறோம். அதை சரி செய்தால் எல்லோருக்கும் நன்மை தான்" எனக் கூறினார்.
'தமிழர்களை விமர்சிப்பதை ஏற்க முடியாது'
தமிழர்கள் குறித்து தாக்கரே தரக் குறைவாக பேசியது குறித்து பதில் அளித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "தாக்கரே பேசியது மிகவும் தவறு. இந்தியா ஒரு தேசம். பல்வேறு மாநிலங்களின் தொகுப்பு. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் நமது பலம். ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் ஒரு மொழி, கலாச்சாரம் உள்ளது. யார் வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று வேலை பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் அதிக அளவில் வெளி மாநிலத்தவர்கள் வந்து வேலை செய்கிறார்கள். அதற்கு யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. அதே போல, தமிழர்களும் எந்த இடத்தில் வேண்டும் என்றாலும் சென்று வேலை செய்யலாம். அதற்கு எதிராக கருத்து சொல்வது தவறு" என பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, மகாராஷ்டிரா உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பங்கேற்ற தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, மும்பை மகாராஷ்டிராவின் நகரம் அல்ல. அது ஒரு சர்வதேச நகரம் எனத் தெரிவித்திருந்தார். மும்பையை மகாராஷ்டிராவின் நகரம் அல்ல என அவர் கூறியதை தாக்கரேக்கள் கையில் எடுத்து, அண்ணாமலை பற்றியும், தமிழர்கள் பற்றியும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.