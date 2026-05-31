கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் 54-ஆவது மாவட்ட ஆட்சியராக பிரதாப் பொறுப்பேற்றார்

கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளை முறையாக நிறைவேற்றும் நோக்கத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் செயல்படும் என்று புதிய ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுள்ள பிரதாப் தெரிவித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிரதாப் ஐஏஎஸ்
கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிரதாப் ஐஏஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 31, 2026 at 8:54 PM IST

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் 54-ஆவது மாவட்ட ஆட்சியராக பிரதாப் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் 53-ஆவது மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த அழகு மீனா, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பொறுப்பேற்று, ஆட்சியராக பணிபுரிந்து வந்தார். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக பல ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த அழகு மீனா, தற்போது சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை துணைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியராக பணிபுரிந்து வந்த பிரதாப், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் புதிய ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை அடுத்து அவர் இன்று நாகர்கோவிலில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

புதிய மாவட்ட ஆட்சியருக்கு வருவாய்த் துறை மற்றும் ஆட்சியர் அலுவலக ஊழியர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆட்சியர் பிரதாப், "கன்னியாகுமரி மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளை முறையாக நிறைவேற்றும் நோக்கத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் செயல்படும். சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்த முன்னுரிமை கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மீனவர்கள் மற்றும் விவசாய மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நடைபெற்று வரும் சாலை மற்றும் மேம்பால கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப்

மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப், விருதுநகர் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள வத்திராயிருப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர். இவரது தந்தை ஒரு விவசாயி. விவசாய குடும்ப பின்னணியில் பிறந்த இவர், கடின உழைப்பால் உயரிய அரசு பணியை பெற்று உள்ளார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப், சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பட்டம் பெற்றவர். 2016-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குடிமைப் பணிகள் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, தரவரிசையில் அகில இந்திய அளவில் 21-ஆவது இடத்தையும் தமிழக அளவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதையடுத்து, 2017-ஆம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரியானார். இவர், திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பு ஏற்பதற்கு முன்பு தர்மபுரி மாவட்ட சார் ஆட்சியர், திருவண்ணாமலை மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியர், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி ஆணையர், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை செயலாளர் என பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, தற்போது கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியராக பிரதாப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

