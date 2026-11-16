ஜெம் வீரமணி வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தை நாடிய பிரகாஷ் கண்ணையா
விசாரணைக்கு ஆஜராக பிரகாஷுக்கு காவல் துறை சம்மன் அனுப்பிய போது அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து பிரகாஷுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
Published : November 16, 2026 at 5:16 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் வீரமணியுடன் தொழில்ரீதியான பணப் பரிவர்த்தனை மட்டும் வைத்திருந்ததால், முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என பிரகாஷ் கண்ணையா தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக எழுந்த புகாரில் பிரபல தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி, கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் மீது மொத்தம் 9 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவர் மீதான புகாரை சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
சென்னையில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய தன்னுடைய சொத்துக்களை விற்ற வீரமணி, கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு அதனை சில அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து புகாரை முடிக்க முயன்றதாகவும் குற்றச்சாட்டப்பட்டது.
இந்நிலையில் சொத்துக்களை விற்றது மற்றும் அதற்கு உதவியதால் பெரும் தொகை பெற்றதாக ரயில்வே தொழிற்சங்க தலைவர் கண்ணையாவின் மகன் பிரகாஷ் மீது காவல் துறை குற்றம் சாட்டியது.
இந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜராக பிரகாஷுக்கு காவல் துறை சம்மன் அனுப்பிய போது அவர் வெளிநாட்டில் இருப்பது தெரியவந்தாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து பிரகாஷுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் தான் கைது செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் வழக்கில் முன் ஜாமின் வழங்க வேண்டும் என பிரகாஷ் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். மனுவை விசாரித்த போக்சோ நீதிமன்றம், பிரகாஷின் முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, தனது ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து போக்சோ நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்தும், முன் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பிரகாஷ் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி சுந்தர் மோகன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பிரகாஷ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடு குமார், "காவல் துறை கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் ஆதாரமற்றவை. ஜெம் வீரமணியுடன் பிரகாஷ் கண்ணையாவுக்கு இருந்தது தொழில்ரீதியான பணப் பரிவர்த்தனை மட்டும் தான். வேறு எந்த தொடர்பும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.
காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த மனு குறித்து பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் கோரிக்கை வைத்தார். இதையடுத்து, மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சுந்தர் மோகன், வழக்கையை இறுதி விசாரணைக்காக நவம்பர் 20 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.