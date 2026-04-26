ETV Bharat / state

விபரீத முடிவு எடுக்கவிருந்த முதியவரை மீட்ட ரயில் தண்டவாளப் பராமரிப்பாளர்; நெல்லையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் இப்படியொரு விபரீத முடிவை எடுக்கக் கூடாது என்று ஆறுதல் கூறி தண்டவாளப் பராமரிப்பாளர் முதியவரைப் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தார்.

ரயில்வே தண்டவாளம்
ரயில்வே தண்டவாளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டை அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் படுத்துக் கொண்டு விபரீத முடிவை எடுக்க முயன்ற முதியவரை, தண்டவாளப் பராமரிப்பாளர் (Keyman) துரிதமாகச் செயல்பட்டு மீட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை பைபாஸ் சாலைக்கு கீழ் உள்ள தண்டவாளப் பகுதியில் இன்று (ஏப்ரல் 26) காலை முதியவர் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார். அந்த வழியாகக் காலை 7.10 மணிக்கு ரயில் வரவிருந்த நிலையில், அவர் விபரீத முடிவை எடுக்கும் நோக்கத்தோடு தண்டவாளத்தில் படுத்திருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

அப்போது அந்தப் பகுதியில் தண்டவாளப் பராமரிப்புப் பணியில் (Keyman) ஈடுபட்டிருந்த மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவர் தண்டவாளத்தில் படுத்திருந்த முதியவரைக் கவனித்தார். உடனடியாக அவரிடம் சென்று வரவிருக்கும் ரயிலைப் பற்றி எச்சரித்து அவரைத் தண்டவாளத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தினார்.

​மீட்கப்பட்ட முதியவர் மனவேதனையுடன் கூறுகையில், தனது மகன் தன்னை அடித்ததாகவும், முறையாக உணவு கொடுக்கவில்லை என்றும் கண்ணீருடன் தெரிவித்தார்.​ இதனால் வாழ்வின் மீது விரக்தியடைந்து, ஒரு முடிவோடு தண்டவாளத்திற்கு வந்ததாகக் கூறினார்.​ முதியவரின் பரிதாப நிலையைக் கண்டு வருந்திய மீனாட்சிசுந்தரம், அவருக்குப் புகலிடம் அளிக்கப் பல காப்பகங்கள் மற்றும் அரசு இல்லங்கள் இருப்பதை எடுத்துக் கூறி அவருக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.

"எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் இப்படி ஒரு முடிவை எடுக்கக் கூடாது" என்று ஆறுதல் கூறி, அவரைப் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தார். ​ஒரு உயிரைக் காப்பாற்றிய மீனாட்சி சுந்தரத்தின் மனிதாபிமான செயலுக்குப் பலரும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

PALAYAMKOTTAI
RAILWAY TRACK
TIRUNELVELI
KEYMAN
OLD MAN RAILWAY TRACK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.