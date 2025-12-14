ETV Bharat / state

கபடி பயிற்சி மையம் இருந்தால் தமிழக வீரர்கள் ஒலிம்பிக்கில் சாதிப்பார்கள்; இந்திய கபடி வீரர் பிரபஞ்சன்

தமிழக அரசு கபடி வீரர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை தர வேண்டும் என கபடி வீரர் பிரபஞ்சன் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

பரிசு பெற்ற மாணவ மாணவிகள்
பரிசு பெற்ற மாணவ மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 14, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: உயர்தர கபடி பயிற்சி மையம் இருந்தால் தமிழக வீரர்கள் ஒலிம்பிக்கில் சாதிப்பார்கள் என இந்திய கபடி வீரர் பிரபஞ்சன் கூறியுள்ளார்.

கோவை அரசூர் பகுதியில் உள்ள கேபிஆர் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக 9 ஆவது ஆண்டு மாரத்தான் போட்டிகள் நடைபெற்றது. இப்போட்டிகள் கேபிஆர் கல்வி நிறுவனங்களின் நுழைவாயில், கணியூர் சுங்கச்சாவடி மற்றும் கருமத்தம்பட்டி உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் துவங்கப்பட்டது.

மாரத்தான் போட்டிகளை கேபிஆர் குழுமத்தின் தலைவர் கே.பி. ராமசாமி மற்றும் செயலாளர் காயத்ரி ஆனந்த கிருஷ்ணன் ஆகியோர் தலைமையில் இந்திய கபடி வீரர் பிரபஞ்சன், இந்திய மும்முறை தாண்டுதல் வீரர் பிரவீன் சித்திரவேல், கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் வெவ்வேறு இடங்களில் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.

இந்த மாரத்தான் போட்டியில் 3 கிமீ, 5 கிமீ மற்றும் 10 கிமீ என மூன்று பிரிவுகளில் நடைபெற்றது. இதில் குழந்தைகள், பள்ளி மாணவர்கள், ஆண்கள், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் கேபிஆர் மில் பணியாளர்கள் என 12 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்றனர்.

ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் 10 இடங்களை பிடித்தவர்களுக்கு ரொக்க பரிசு, பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் பதக்கங்களும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன.

இதுபற்றி கே.பி.ஆர் கல்வி குழுமங்களின் தலைவர் கே.பி.ராமசாமி பேசும்போது, ''போதை பொருள் இல்லாத வாழ்க்கை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே மாரத்தானின் நோக்கம். ஆரோக்கியமான, போதை இல்லாத வாழ்க்கையே மனிதனை வாழ்வில் உயர்வான இடத்திற்கு வெற்றியை தேடி அழைத்து செல்லும். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக கே.பி.ஆர் கல்வி நிறுவனங்களை விளையாட்டு வீரர்கள் அணுகினால் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் எப்பொழுதும் செய்து தர தயாராக இருக்கிறோம்'' என்றார்.

கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் பேசும்போது, போதை பழக்கம் எவ்வாறு தொடங்குகிறது? அதை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? என்பது பற்றியும், போதை பொருளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு காவல்துறையின் முன்னெடுப்பு குறித்தும் விவரித்தார்.

இதன் பின்னர் இந்திய கபடி வீரர் பிரபஞ்சன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''தமிழகத்தில் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் வகையில் அதற்கென பிரத்யேக உயர்தர பயிற்சி மையம் இருந்தால் கபடி வீரர்கள் சாதிப்பார்கள். தமிழக அரசு கபடி வீரர்களுக்கு நிறைய வசதிகள் செய்து கொடுத்தாலும், வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை தர வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு தமிழகம் வருகை; ஸ்ரீபுரம் பொற்கோயில் பகுதியில் ‘ரெட் ஜோன்’ அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் குறைந்த பட்சம் 500 அணிகள் உள்ளன. கிரிக்கெட் போட்டியை போன்றே கபடியிலும் உலக அளவில் சாதிக்க முடியும் என்பதால் கபடி உள்ளிட்ட போட்டிகளில் இளைஞர்களிடையே அதிக ஆர்வம் உள்ளது'' என்றார்.

TAGGED:

KABADDI PLAYERS TAMIL NADU
கபடி பயிற்சி மையம் தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு கபடி வீரர்கள்
INDIAN PLAYER PRABANJAN
TAMIL NADU KABADDI TRAINING CENTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.