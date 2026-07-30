கர்நாடக முதல்வரை அழைத்து வந்து டெல்டா பகுதிகளை பார்வையிட செய்ய வேண்டும் - பி.ஆர் பாண்டியன்
50 ஆண்டு காலம் போராடி பெற்ற உரிமையை பேச்சுவார்த்தை என்ற பெயரால் பறி கொடுத்துவிடக் கூடாது என்ற அச்சத்தில் தொடர்ந்து விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகிறோம் என பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறினார்.
Published : July 30, 2026 at 4:56 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழக முதலமைச்சர் கர்நாடகம் சென்றால் கர்நாடக முதல்வரை இங்கு அழைத்து வந்து வறண்டு கிடக்கும் காவிரி டெல்டா பகுதிகளை பார்வையிட செய்ய வேண்டும் என காவிரி விவசாயிகள் சங்க பொதுச்செயலாளர் பிஆர் பாண்டியன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் அவசரக் கூட்டம் பொதுச் செயலாளர் பி.ஆர். பாண்டியன் தலைமையில் தஞ்சாவூரில் இன்று நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் ஒப்புதல் இல்லாமல் மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் துறை வனத்துறை அனுமதி அளிக்க முடியாது என கூறியுள்ளது.
சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தான் காவிரி பிரச்சனையை தமிழகம் அணுக வேண்டும், அது தான் தமிழ்நாட்டு நலனுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று தொடர்ந்து விவசாயிகள் சங்கங்களும், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
இந்த நிலையில் வரும் 3 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு தயாராக இருப்பதாக மீண்டும் மீண்டும் கர்நாடக முதலமைச்சர் கூறி வருகிறார். கர்நாடகா செல்வது குறித்து இறுதி முடிவை இதுவரை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிடவில்லை.
ஆனால், கர்நாடக முதல்வர் டி.கே சிவக்குமார் பேசும் போது, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வரும்பட்சத்தில் காவிரி டெல்டா நீர் பிடிப்பு பகுதிகளை பார்வையிடுவதற்காக தனி ஹெலிகாப்டர் ஒன்றை கர்நாடக அரசு நிறுத்தி வைத்திருப்பதாகவும், அந்த ஹெலிகாப்டரில் சென்று அவர் அனைத்து பகுதிகளையும் பார்வையிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்த உள்ளதாக கூறியிருக்கிறார்.
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இருவருக்கும் உள்ள நட்பால் பார்வையிடுவதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் செல்வாரேயானால் திரும்பும் போது தமிழ்நாட்டிற்கு டி.கே சிவக்குமாரோடு வந்து காவிரி டெல்டாவில் இருக்கின்ற வறண்டு கிடக்கின்ற பகுதிகளையும் பார்வையிடுவதற்கான நடவடிக்கையை தமிழக முதல்வர் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
50 ஆண்டு காலம் போராடி பெற்ற உரிமையை பேச்சுவார்த்தை என்ற பெயரால் பறி கொடுத்து விடக் கூடாது என்ற அச்சத்தில் தொடர்ந்து விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகிறோம். அதற்கு மதிப்பளித்து தமிழக முதல்வர் விஜய் செயல்பட வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.