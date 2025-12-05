''மேகதாது அணை குறித்து காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் கூறியது என்ன?'' - பி.ஆர்.பாண்டியன் தகவல்
மேகதாது அணை கட்டப்பட இருக்கும் இடம் அடர்ந்த வனப்பகுதி. புலிகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் சரணாலயம் உள்ள பகுதியாகும். மத்திய அரசு வனத்துறை, சுற்றுச்சூழல் துறை அனுமதி இல்லாமல் அணை கட்டுமானம் குறித்து விவாதிக்க முடியாது.
December 5, 2025
தஞ்சாவூர்: மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து ஆணையத்தில் இனி விவாதிக்க இடமில்லை என்று காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தார் திட்டவட்டமாக கூறியதாக தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்க பொதுச்செயலாளர் பிஆர் பாண்டியன் கூறினார்.
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தார் மேட்டூர் அணையை இன்று பார்வையிட்டார். இதன் பின்னர் தஞ்சை மாவட்டம் கல்லணைக்கு வருகை தந்தார். அவரை, தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் பி.ஆர்.பாண்டியன் நேரில் சந்தித்து ஒரு கோரிக்கை மனுவை அளித்தார்.
இதன் பிறகு பிஆர். பாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு சட்ட விரோதமாக மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறது. இது, காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதித் தீர்ப்புக்கு முரணானது மட்டுமின்றி, உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் முடக்கும் வகையில் கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து செயல்படுகிறது. இது குறித்து ஆணையம் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். வரைவு திட்ட அறிக்கையை நிராகரிக்க வேண்டும். ராசிமணலில் அணை கட்டி உபரிநீர் கடலுக்குச் செல்வதை தடுத்து, மேட்டூர் அணை மூலமாக பாசனத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினேன்.
அதற்கு பதில் அளித்த காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தார் மேகதாது அணை ஏற்கனவே ஆணையத்தில் விவாதிக்க மறுத்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இனி, அது குறித்து விவாதிப்பதற்கு ஆணையத்தில் இடமில்லை என, திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசின் நீர்வள ஆணையத்திற்கு தான் வழிகாட்டி உள்ளது. எனவே காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு உத்தரவு பற்றி தகவல் இல்லை என கூறினார்.
மேலும் கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டப்பட உள்ள இடம் அடர்ந்த வனப்பகுதி மட்டுமல்ல. புலிகள் சரணாலயம் உள்ளிட்ட விலங்குகள் சரணாலயம் உள்ள பகுதியாகும். எனவே மத்திய அரசு வனத்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அனுமதி இல்லாமல் அணை கட்டுமானம் குறித்து விவாதிக்க முடியாது என, தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். தமிழ்நாடு அரசு ஆணையத்தில் ராசிமணல் அணை குறித்து தீர்மானம் கொண்டு வருமேயானால் அது குறித்து விரிவான விவாதத்திற்கு உட்படுத்தப்படும். எனவே தமிழக அரசு ராசிமணல் அணை கட்டுமானம் குறித்து ஆணையக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் முன்மொழிய வேண்டும்'' என்று கூறினார்.
அப்போது நீர் பாசனத்துறை தலைமை பொறியாளர் சிவக்குமார், கண்காணிப்பு பொறியாளர் திலீபன், செயற்பொறியாளர்கள் இளங்கோவன், ஆனந்தன் உள்ளிட்ட பொறியாளர்கள் உடன் இருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத் தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தார் தஞ்சை பெரியக் கோவிலில் குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். கோவில் சுற்றுலா வழிகாட்டி கோவிலின் சிறப்புகளை அவருக்கு எடுத்துக் கூறினார். இதன் பின்னர், குடும்பத்துடன் பெருவுடையார், பிரஹன்நாயகி மற்றும் பரிவார தெய்வங்களை வழிபட்டார்.