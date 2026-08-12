பவர் நம்ம கைல இருக்கணும் - தொகுதி மறுவரையறை தீர்மானம் குறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
தொகுதி மறுவரையறையை முடக்குவது அவசியம் என்று சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 12, 2026 at 1:50 PM IST
சென்னை: ஒன்றிய அரசின் வட இந்திய ஆதிக்க திட்டங்களை முறியடிக்க நாம் அதிகாரம் மிக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சட்டப்பேரவையில் சூளுரைத்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 12) முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிரான தனித்தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார். இதுகுறித்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “தமிழ்நாடு ஒரு வளர்ச்சியடைந்த மாநிலம். அரசு ரீதியாக நமக்கு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கலாம். ஆனால், ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி ஆகிய இருவரும் இறுதி மூச்சு வரை மாநில சுயாட்சிகாக குரல் கொடுத்தவர்கள்.
அண்ணா சொன்னது போல் ‘வடக்கு வாழ்கிறது; தெற்கு தேய்கிறது’ என்ற பிரச்சினை இன்று வரை இருந்து வருகிறது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரான அனைத்து சட்டங்களுக்கும் குரல் கொடுத்து வருகிறார்கள். கடந்த 10 வருடங்களாக மத்தியில் பிறப்பிக்கப்படும் சட்டங்கள் நமக்கு எதிராகத்தான் இருக்கிறது.
தென்னிந்தியாவிலிருந்து ஒரு பிரதமர் உருவாக்கப்பட வேண்டும். நமது குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலித்தது போல், நாடாளுமன்றத்திலும் ஒருநாள் ஒலிக்க வேண்டும். தொகுதி மறுவரையறை முடக்கம் என்ற தீர்மானம் தற்போது சட்டமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்படும் சட்டங்கள் ஏன் தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக உள்ளது. அம்பேத்கர் உருவாக்கிய சட்டம் இன்று வரை கேள்விக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தீர்மானம் காங்கிரஸ், பா.ஜ.க. போன்ற கட்சிகளை சார்ந்தது அல்ல. இந்த தீர்மானம் மாநில சுயாட்சியையும், இந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவது தொடர்பானது.
நீங்கள் பா.ஜ.க.வை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு தமிழராக உணருங்கள். இந்த தீர்மானம் நீட்டை விட மிக முக்கியமான தீர்மானம். நமக்கு 100 எம்.பி.க்கள் இருந்திருந்தால் நீட் தற்போது வந்திருக்காது. அதே சமயத்தில் ஜி.எஸ்.டி-யும் வந்திருக்காது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொகுதி மறுவரையறை கடுமையாக எதிர்த்தார். எங்களுடைய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யும் தொகுதி மறுவரையறையை கடுமையாக எதிர்த்து உள்ளார். மத்திய அரசு கொண்டுவரவுள்ள தொகுதி மறுவரையறைப்படி, தமிழ்நாட்டில் 50 சதவீத தொகுதிகள் அதிகரித்தாலும், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் வட இந்தியாதான் ஆதிக்கம் செலுத்தும்.
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இதன் காரணமாகத்தான் தொகுதி மறுவரையறையை முடக்குவது அவசியமாகிறது. வட இந்தியாவின் ஆதிக்கத்தில் தமிழ்நாடு இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்த தீர்மானம் கொண்டுவரப்படுகிறது.
வட மாநிலங்களைப் போல தென்மாநிலங்கள் ஆகிவிடக் கூடாது. தொகுதி மறுவரையறை செயல்படுத்தப்பட்டால், அடுத்த 100 வருடத்திற்க்கான அரசியல் இந்தியாவில் மாறிவிடும். இப்போது, நாம் 1 ரூபாய் கொடுத்தால் 29 பைசா மத்திய அரசிடமிருந்து கிடைக்கிறது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், “வரும் ஆண்டுகளில் மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 543 என்பதை நிரந்தரமாக்க வேண்டும். இதுதான் எங்கள் தீர்மானம். இதற்கான சட்டம் கொண்டு வரும் போது, தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேர்வான 39 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இதற்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும்” என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தினார்.