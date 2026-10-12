அமைச்சர் அறைகளையும் விட்டு வைக்காத மின்தடை - சுமார் 2 மணிநேரம் இருளில் தவிப்பு!
அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், ஆனந்த், ரஞ்சித் குமார், வெங்கட்ரமணன் உள்ளிட்டோரின் அறைகளில் இன்று காலை 10 மணி முதல் மின்சாரம் தடை ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 1:46 PM IST
சென்னை: தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்களின் அறைகளிலேயே மின்தடை ஏற்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் நகர்ப்புறங்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் அவ்வப்போது மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதாகப் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் நீண்ட நேரம் மின்தடை ஏற்படுவதால் குழந்தைகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்டோர் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாவதாகக் கூறப்படுகிறது. மாணவர்களும் இரவு நேரங்களில் படிக்க முடியாமல் பாதிக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.
அமைச்சர் அறையில் மின்சாரம் இல்லை
இவ்வாறு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகிவரும் நிலையில், சென்னையில், தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்களின் அறைகளிலேயே இன்று (அக்டோபர் 12) காலை மின்தடை ஏற்பட்டிருப்பது பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், ஆனந்த், ரஞ்சித் குமார், வெங்கட்ரமணன் உள்ளிட்டோரின் அறைகளில் இன்று காலை 10 மணி முதல் மின்சாரம் தடைபட்டுள்ளது. இதனால், அமைச்சர்களின் அறைகள் இருள் சூழ்ந்து காணப்பட்டன. மேலும், மின்விசிறிகள் இயங்காததால் அமைச்சர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் விசாரித்தபோது, குறுக்குச் சுற்று (Short Circuit) காரணமாக மின்சாரம் தடைபட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, மின்பழுதைச் சரிசெய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. சுமார் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு பழுது நீக்கப்பட்டு, அமைச்சர்களின் அனைத்து அறைகளுக்கும் மின்சாரம் மீண்டும் வழங்கப்பட்டது.
தொடரும் மின் தடை
ஏற்கனவே, சில பகுதிகளில் பொதுமக்கள் மின்வாரிய அலுவலகங்களை முற்றுகையிட்டு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த சூழலில், சில நாட்களுக்கு முன்பு செங்குன்றம் பகுதியில் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது. அப்போது, 10 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக மின்சாரம் வராததால், அங்கிருந்த பணியாளர்கள் டார்ச் விளக்குகளின் வெளிச்சத்தைப் பயன்படுத்தியது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது.
இதுதவிர, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின்கீழ் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார், குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிக் கொண்டிருந்தபோதும் மின்தடை ஏற்பட்டது. இதனால், மருத்துவமனை ஊழியர்கள் செல்போனில் டார்ச் லைட் பிடிக்க அமைச்சரும், அரசு அதிகாரிகளும் குழந்தைகளுக்கு மோதிரத்தை வழங்கினர்.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் மின்தடை அதிகரித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகளும் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இந்நிலையில், தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்களின் அறைகளிலேயே மின்தடை ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.