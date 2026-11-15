விருதுநகர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மின்தடை ஏற்பட்ட விவகாரம் - இளநிலை பொறியாளர் சஸ்பெண்ட்
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம், பொதுமக்கள் மற்றும் அனைத்து மின் நுகர்வோருக்கும் 24 மணி நேரமும் சீரான மற்றும் தடையற்ற மின்விநியோகத்தை வழங்குவதில் உறுதியாக உள்ளத என்று தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தற்காலிக மின்தடை ஏற்பட்ட விவகாரத்தில், இளநிலைப் பொறியாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், 'விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 14.11.2026 அன்று, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியின்போது தற்காலிகமாக மின்தடை ஏற்பட்டது.
சூலக்கரை துணை மின் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக அன்று காலை 10.56 மணிக்கு மின்விநியோகம் தடைபட்டது.
இதையடுத்து, மின்வாரியப் பணியாளர்கள் உடனடியாகத் துரித நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, மாற்று ஏற்பாடாக ஜெனரேட்டர் மூலம் காலை 10.58 மணிக்குள் மின்விநியோகத்தை மீண்டும் வழங்கினர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட துறை ரீதியான விசாரணையில், பணியில் இருந்த இளநிலைப் பொறியாளர் வேண்டுமென்றே மின்சுற்றுப் பிரிகலனை (Circuit Breaker) இயக்கியதன் காரணமாகவே நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற பகுதியில் மின்விநியோகம் தடைபட்டது என்பது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இத்தவறான செயலில் ஈடுபட்ட இளநிலைப் பொறியாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம், பொதுமக்கள் மற்றும் அனைத்து மின் நுகர்வோருக்கும் 24 மணி நேரமும் சீரான மற்றும் தடையற்ற மின்விநியோகத்தை வழங்குவதில் உறுதியாக உள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு அமலாக்கத் துறை மீண்டும் சம்மன்
மின்வாரியத்தின் நற்பெயருக்கும், பொதுமக்களின் நம்பிக்கைக்கும் களங்கம் ஏற்படாத வகையில் ஒவ்வொரு பணியாளரும் தங்களது கடமைகளைப் பொறுப்புடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.