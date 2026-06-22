அண்ணன் பவருக்கு வந்ததும் தமிழ்நாட்டில் பவர் போய்விட்டது; மின்வெட்டு பிரச்சனையில் முதல்வர் விஜய்யை கலாய்த்த உதயநிதி
மின்வெட்டிற்கு திமுக அரசே காரணம் என மக்கள் கூறுகின்றனர். எனவே நிலைமையை சரிசெய்ய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார்.
Published : June 22, 2026 at 4:31 PM IST
சென்னை: மின்வெட்டு பிரச்சனை தொடர்பாக, தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடையே இன்று காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், "முதலமைச்சர் ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்தில், தமிழகம் மின்வெட்டில் சிக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பெரம்பூர் தொகுதி முதல் பல பகுதிகளில் மின்வெட்டு நிலவுகிறது. அண்ணன் பவருக்கு வந்தால் தமிழகம் முன்னேறும் என்று பார்த்தோம்; ஆனால் அண்ணன் பவருக்கு வந்த நாளிலிருந்தே தமிழகத்தில் பவர் போய்விட்டது என்று ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களே பேசுகின்றனர்" என்று கூறினார்.
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அதற்குப் பதில் அளித்துப் பேசிய மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "தமிழகத்தில் தற்போது எதனால் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து தொடர்ந்து கூறி வருகிறோம். நிதிநிலை அறிக்கையில் ரூ.2.50 லட்சம் கோடி கடன் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளோம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மின்சாரத் துறையை வலுப்படுத்த எந்த கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இதுதொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும்.
5 ஆண்டு காலத்தில் எத்தனை பேருக்கு வேலை வழங்கப்பட்டது, என்னென்ன பணிகள் செய்யப்பட்டன என்பது குறித்த விவரங்களும் விரைவில் வெளியிடப்படும். இந்தத் துறையில் 70 ஆயிரம் காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. மின்வெட்டு பிரச்சனையைச் சரிசெய்ய சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதாரமின்றி பொதுவாக குற்றச்சாட்டுகளை கூறக்கூடாது. முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகக் கண்டறியப்பட்ட சில விவகாரங்களில் கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பராமரிப்பு பணிகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து பிரச்சனைகளும் படிப்படியாக சரிசெய்யப்பட்டு வருகின்றன" என்று பதில் அளித்தார்.
அப்போது பேசிய முன்னாள் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, “கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சீரான மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. பல்வேறு சாதனைத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. 90 ஆயிரம் மின்மாற்றிகள் வாங்கப்பட்டன.
ஒரு அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, துறை சார்ந்த ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தி, குறைகள் என்ன, அவற்றை எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பது குறித்து திட்டமிட வேண்டும். எனக்குத் தெரிந்தவரை இதுவரை எந்த ஆய்வுக் கூட்டமும் நடத்தப்படவில்லை. தற்போது பணியாற்றி வரும் ஊழியர்களை வைத்துத்தான் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "கடந்த ஆட்சியில் அறிவிப்புகள் மட்டுமே வெளியிடப்பட்டன; வேறு எதுவும் செய்யப்படவில்லை. இரண்டு நாட்களில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும். மின்மாற்றிகள் வாங்கிய விவகாரத்தில் சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று கூறினார்.
அப்போது அதிமுக உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுகையில், "கடந்த அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ்நாடு மின்மிகை மாநிலமாக மாற்றப்பட்டது. தேவைக்கு அதிகமான மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கேரளம், கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது" என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர், "போக்குவரத்துத் துறையும், மின்சாரத் துறையும் சேவைத் துறைகள். கடன் இருந்தாலும் பொதுமக்களுக்கு மின்சாரம் சென்றடைவதுதான் முக்கியம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் சீரான மின்சாரம் வழங்கினோம். தற்போது இரவு நேரங்களில் அதிகளவில் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது" என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், "முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேறாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மின்துறையை ஏன் இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தீர்கள்?
‘இரண்டு நாட்கள் பொறுமையாக இருங்கள்’ என்று அமைச்சர் கூறுகிறார். ஆனால் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு மின்சாரம் இருக்கும் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்? அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு நடைபெற்று வருகிறது. பல இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டங்கள் நடக்கின்றன. மின்வெட்டால் நோயாளிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பள்ளிகளுக்குக் கூட விடுமுறை அளிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
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நாளை பள்ளி இருக்கிறதா, இல்லையா என்பதை மக்கள் தொலைக்காட்சியைப் பார்த்து தெரிந்துகொள்வார்கள். இப்போது ‘கரண்ட் இல்லை என்றால் பள்ளி விடுமுறை’ என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
விசிக தலைமை அலுவலகத்தில் கூட மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்களது அலுவலகத்திற்கே மின்சாரம் வழங்க முடியவில்லை. தமிழ்நாடு இருளில் மூழ்கியுள்ளது.
மின்வெட்டிற்கு திமுக அரசே காரணம் என மக்கள் கூறுகின்றனர். எனவே நிலைமையை சரிசெய்ய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆளுநர் உரையின்போது சட்டமன்றத்தில் இதுபோன்ற மின்வெட்டு ஏற்படவில்லை; அதுதான் ஒரே ஆறுதல்" என்று தெரிவித்தார்.