ஹவுரா மெயிலை தொடர்ந்து பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிலும் வெடித்து சிதறிய பவர்பேங்க்
காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே காவல்துறை மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் சம்பவம் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
Published : October 31, 2026 at 1:47 PM IST
வேலூர்: ஹவுரா மெயிலை தொடர்ந்து பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலிலும் பவர்பேங்க் வெடித்து சிதறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி நாக்பூர் வழியாக மும்பையில் இருந்து ஹவுரா நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஹவுரா மெயில் (12809)-இல் திடீரென சார்ஜ் போட்டிருந்த பவர் பேங்க் வெடித்து சிதறியது.
ஒடிசா மாநிலம், சக்ரதர்பூர் கோட்டம், பண்டமுண்டா அருகே ரயில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போதே இந்த சம்பவம் அரங்கேறியது. ரயில் பயணி ஒருவர் பவர் பேங்க்கை நீண்ட நேரம் சார்ஜ் போட்டதே இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.
இந்த பவர் பேங்க் வெடிப்பு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, ஹவுரா மெயில் பண்டமுண்டா அருகே சுமார் 15 நிமிடங்கள் நிறுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் மற்றும் ரயில்வே வணிகப் பிரிவு ஊழியர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு நிலைமையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அதிரஷ்டவசமாக இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை.
ரயில்வே நடவடிக்கை
இருப்பினும், பயணிகளின் நலன் கருதி இரவு நேரங்களில் ரயில்களில் சார்ஜிங் பாயிண்ட்களின் மின் இணைப்பைத் துண்டிக்க ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவு செய்தது. இதன்படி, இரவு 11 மணி முதல் அதிகாலை 5 மணி வரை ரயில்களில் உள்ள செல்போன், லேப்டாப் உள்ளிட்ட மின்னணு சாதனங்களை சார்ஜ் செய்வதற்கான மின் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், பெங்களூருவில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி பயணித்த பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணி ஒருவர் தனது செல்போனை பவர் பேங்க் மூலம் சார்ஜ் செய்துகொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக அந்த பவர் பேங்க் திடீரென வெடித்து சிதறியது.
இதனால் ரயில் பெட்டியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்து அலறினர். திடீர் சத்தத்தால் ரயில் பெட்டியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பும், பீதியும் நிலவியது. இதனை அடுத்து, காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே காவல்துறை மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் சம்பவம் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
மேலும், இந்த சம்பவத்திலும் அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. ஆய்வுக்குப் பின்னர் ரயில் மீண்டும் சென்னையை நோக்கிப் புறப்பட்டது. அதேசமயம், இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், இரவு நேரங்களில் சார்ஜிங் வசதியைக் கட்டுப்படுத்த தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகமும் முடிவெடுத்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கையால் பயணிகள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும், சார்ஜிங் சாக்கெட்டுகளுக்கான மின் இணைப்பு மட்டுமே துண்டிக்கப்படும், ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள மின்விசிறிகள், விளக்குகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் வழக்கம்போல் தொடர்ந்து இயங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தொடர்ந்து, ரயில்களில் பணியில் இருக்கும் மின்துறை தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சார்ஜிங் பாயிண்டுகளுக்கான மின் இணைப்பைத் துண்டிப்பதையும், அதிகாலை மீண்டும் இணைப்பை வழங்குவதையும் முறையாகக் கண்காணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், இந்தப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அனைத்து ரயில்களிலும் முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், செல்போன், லேப்டாப் மற்றும் பவர் பேங்க் போன்ற மின்னணு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும் பயணிகள், அவற்றைத் தேவையில்லாமல் நீண்ட நேரம் சார்ஜில் வைத்திருக்க வேண்டாம் என்றும், சார்ஜ் நிறைவடைந்தவுடன் மின் இணைப்பைத் துண்டிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பயணிகள் உறங்கும் நேரங்களில் மின்னணு சாதனங்களை சார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்ப்பது பாதுகாப்பானது என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.