இசையைப் போல் மருத்துவமும் ஏழைகளுக்கு இலவசமாகக் கிடைக்க வேண்டும் - ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உருக்கம்
நாம் அவர்களை குணப்படுத்தி அனுப்பும்போது நன்றி டாக்டர் என கூறுவார்கள். அப்போது கிடைக்கும் திருப்தி வேறு எந்தவொரு துறையிலும் கிடைக்காது என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : November 15, 2026 at 10:26 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மருத்துவம் நம் நாட்டுக்கு ஒரு வரபிரசாதம். இசையைப் போலவே மருத்துவமும், ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைக்க வேண்டும் என இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஜெம் மருத்துவமனை குழுமத்தின் 25-ம் ஆண்டு வெள்ளி விழா, கோயம்புத்தூர், நீலாம்பூரில் உள்ள பிஎஸ்ஜி கன்வென்ஷன் சென்டரில் இன்று (நவ.15) நடைபெற்றது. இக்குழுமத்தின் தலைவர் மருத்துவர் பழனிவேலு தலைமையில் நடந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பிரபல இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் கலந்துக் கொண்டார்.
விழாவில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், நடிகர் சரத்குமார், மூத்த பத்திரிகையாளர் என்.ராம், கே.பி.ஆர் மில்ஸ் தலைவர் ராமசாமி, ஜெம் மருத்துவமனை இயக்குநர் மருத்துவர் செந்தில்நாதன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் பேசிய இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், "மருத்துவம் நம் நாட்டுக்கு ஒரு வரபிரசாதம். இசையைப் போலவே மருத்துவமும், ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைக்க வேண்டும். மருத்துவத்தில் அடுத்த தலைமுறையை மருத்துவராக்குவது சேவை மட்டுமல்ல, சமுதாயத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு.
மருத்துவர் பழனிவேலு, 1998-ல் உலகில் முதல் முறையாக லேப்ராஸ்கோபிக் சிகிச்சை முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். 4000- க்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். ஸ்டான்போர்டு எல்.சேவியர் வெளியிட்ட 2026- ஆம் ஆண்டுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் உலகின் தலைசிறந்த 2% விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராக மருத்துவர் பழனிவேலு இடம் பெற்றுள்ளது பாராட்டத்தக்கது" என்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், "நான் 15 ஆண்டுகள் சிவில் சர்வீஸில் இருந்து தற்போது அரசியலில் இருந்தாலும் என்னுடைய அடிப்படை அடையாளம் என்றால் மருத்துவர் தான். மருத்துவர் என்று சொல்லிக் கொள்வதைப் பெருமையாகப் பார்க்கிறேன். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பின்தங்கிய கிராமத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவ அதிகாரியாகப் பணிபுரிந்துள்ளேன். கிராம மக்கள் வலியுடனும், வேதனையுடனும் அரசு மருத்துவமனையை நாடி வருகின்றனர். நாம் அவர்களை குணப்படுத்தி அனுப்பும்போது நன்றி டாக்டர் என கூறுவார்கள். அப்போது கிடைக்கும் திருப்தி வேறு எந்தவொரு துறையிலும் கிடைக்காது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.