பறவைக் காய்ச்சல் குறித்து பொதுமக்கள் அஞ்ச வேண்டாம் - கோழி வணிகர்கள் சங்கத் தலைவர் பேட்டி
பொங்கல் பண்டிகைக்கு மறுநாள் திருவள்ளுவர் தினத்தில் அசைவம் சாப்பிட முடியாத நிலையால், பொதுமக்கள் பெரிதும் கவலையடைந்து வருகின்றனர் என கோழி வணிகர்கள் சங்கத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 3:58 PM IST
திண்டுக்கல்: பறவைக் காய்ச்சல் போன்ற நிகழ்வுகள் நமது நாட்டில் மிகவும் குறைவு. அதனால் பொதுமக்கள் அஞ்ச வேண்டாம் என கோழி வணிகர்கள் சங்கத் தலைவர் துரைராஜ் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் பொதுக்குழு கூட்டம் கொடைக்கானலில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் நடைபெற்றது. பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாநிலத் தலைவர் துரைராஜ், “கறிக் கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்களில் 8 முதல் 12 மணி நேர தீவன கட்டுப்பாடு பெரும்பாலும் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மேலும் மகாவீர் ஜெயந்தி, மகாவீர் நிர்வாண்டே, திருவள்ளுவர் தினம், மற்றும் வள்ளலார் தினம் போன்ற நாட்களில் மாமிசம் விற்க தடை இருந்து வருகிறது. பொங்கல் பண்டிகைக்கு மறுநாள் திருவள்ளுவர் தினத்தில் அசைவம் சாப்பிட முடியாத நிலையால், பொதுமக்கள் பெரிதும் கவலையடைந்து வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக அரசு பரிசீலனை செய்து வரும் நிலையில், விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கிறோம். மேலும் கோழி இறைச்சிகளை அரசு சார்பில் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணித்து, அதன் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்” என்றார்.
பள்ளி மாணவர்களுக்கு சத்துணவில் சிக்கன் வழங்குவது பரீசிலனையில் உள்ளதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியுள்ளது குறித்து கேட்ட போது, ”அரசு அவர்களது விருப்பத்தில் இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தினாலும், புதிய கோழிக்கறியை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதே பாதுகாப்பானது. குளிரூட்டப்பட்ட கோழிக்கறிகளை வழங்குவது பாதுகாப்பானது அல்ல. இதற்கு தெளிவான கட்டுப்பாடுகள் வேண்டும். இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் மேலும் பலருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பறவை காய்ச்சல் வந்தால் இந்தியா முழுவதும் கோழி இறைச்சிக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. இதனால் கோழி ஏற்றுமதி பாதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் வெளிநாடுகளில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் மட்டும் தடை விதித்து, அவற்றை சரி செய்கின்றனர். மேலும் இந்திய அதிக வெப்பத்திறன் கொண்ட நாடாக இருப்பதாலும், வேக வைத்து உண்ணும் முறை உள்ளதால் பாக்டீரியா பரவும் நிலை இருக்காது. எனவே பறவை காய்ச்சல் போன்றவை நமது நாட்டில் மிகவும் குறைவு, அதனால் பொதுமக்கள் அஞ்ச வேண்டாம்” என கேட்டுக் கொண்டார்.