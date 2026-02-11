முட்டையை நன்றாக சமைத்து சாப்பிட்டால் பிரச்சனை இல்லை - கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்கள்
100 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உணவுகள் சமைக்கப்படுவதால், பொதுமக்கள் எவ்வித அச்சமும் இன்றி, முட்டை மற்றும் இறைச்சியை வாங்கி உண்ணலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 11, 2026 at 3:49 PM IST
நாமக்கல்: முட்டை மற்றும் இறைச்சியை நன்றாக சமைத்து சாப்பிட்டால் எந்த பிரச்சனையும் வராது என கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை அடையாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக காகங்கள் அதிகளவில் உயிரிழந்து கிடந்தது. அதனால், சந்தேகமடைந்து சோதனை செய்தபோது, பறவை காய்ச்சல் காரணமாக காகங்கள் இறந்தது தெரியவந்தது. இதனால், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கோழிப்பண்ணைகள் உஷார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, தொற்றுநோய் பரவலை தடுக்க தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, சென்னையைச் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்கள் உட்பட மாநிலம் முழுவதும் கண்காணிப்பை மேம்படுத்தவும், உயிரியல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. அந்த வகையில், நாமக்கல்லிலும் கோழிப் பண்ணைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஏனென்றால், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய நாமக்கல் மண்டலத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிப்பண்ணைகளில் 6 கோடிக்கும் அதிகமான முட்டை கோழிகளும், 2 கோடிக்கும் அதிகமான கறிக் கோழிகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன. தற்போது, பறவை காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கோழிப் பண்ணைகளில் வெளியாட்கள் மற்றும் வாகனங்கள் நுழைவதற்குத் தடை செய்யப்பட்டு, உரிய பாதுகாப்பு (பயோ செக்யூரிட்டி) நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், நாமக்கல்லில் பண்ணை வளாகங்களில் கிருமி நாசினி மருந்துகளும் தெளிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு முட்டை கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்கள் சம்மேளனத்தின் செயலாளர் சுந்தர் ராஜன் கூறியதாவது, “நாமக்கல்லில் சுகாதாரமான முறையில் கோழிப் பண்ணைகளை அமைத்து நடத்தி வருகிறோம். சென்னையிலிருந்து நாமக்கல்லுக்கோ, நாமக்கல்லில் இருந்து சென்னைக்கோ கோழிப்பண்ணை சம்பந்தமான முட்டை, தீவனம் போன்ற பொருட்கள் போக்குவரத்து நடைபெறுவதில்லை.
இந்த காரணத்தால், நாமக்கல் மண்டலத்தில் பறவைக் காய்ச்சல் நோய்த் தொற்று பரவ வாய்ப்பில்லை. இருந்தாலும், கோழிப்பண்ணைகளில் உரிய பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பண்ணைக்குள் வெளி நபர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. கோழி மற்றும் முட்டை கொண்டு செல்லும் வாகனங்களுக்கு, குளோரன்டை ஆக்ஸைடு தெளிக்கப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: வெளிநாட்டு பறவைகள் செத்து மடியும் அவல நிலை - கூந்தன்குளம் சரணாலயத்தின் வறட்சிக்கு காரணம் என்ன?
தொடர்ந்து, ஆஃப் பாயில் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டுமென சுகாதார அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்த கருத்து பதிலளித்த அவர், “தற்போது மட்டுமல்ல, எப்போதுமே முட்டை மற்றும் இறைச்சியை பொருத்துவரை நன்றாக வேக வைத்துத்தான் சாப்பிட்டு வருகிறோம். குறிப்பாக, 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்ப நிலையில் சமைத்து வருகிறோம். ஆனால், 70 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையிலே அனைத்து கிருமிகளும் அழிந்துவிடும். இதனால், பொதுமக்கள் எவ்வித அச்சமும் இன்றி, முட்டை மற்றும் இறைச்சியை வாங்கி உண்ணலாம்” என்றார்.