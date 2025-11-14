நெருங்கும் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா; திருவண்ணாமலையில் அகல்விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரம்!
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்த்திகை மாதத்தில் பவுர்ணமி மற்றும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் இணைந்து வரும் நாளில் தீபத் திருவிழா விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
Published : November 14, 2025 at 3:59 PM IST
திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் அகல்விளக்கு செய்யும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சிவபெருமானின் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக கருதப்படும் திருவண்ணாமலையில் உலக பிரசித்தி பெற்ற அண்ணாமலையார் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலின் முக்கிய திருவிழாவான கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் பவுர்ணமி மற்றும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் இணைந்து வரும் நாளில் தீபத் திருவிழா விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த கார்த்திகை தீபத் திருநாளில் மக்கள் தங்களது வீடுகளில் விளக்கேற்றி வழிபடுவது வழக்கம்.
அவ்வாறு ஏற்றப்படும் தீபத்தின் மூலம் அண்ணாமலையார் வீடுகளில் எழுந்தருளி அருள் பாலிப்பார் என்பது மக்களின் ஆன்மீக நம்பிக்கை. பொதுமக்கள் கார்த்திகை தீபத் திருநாள் அன்று தங்களது வீடுகள், தோட்டங்கள் மற்றும் கடைகளில் அகல் விளக்குகளில் எண்ணெய் ஊற்றி திரியிட்டு விளக்கேற்றி வழிபடுவதை ஆண்டுதோறும் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
இத்தகைய சிறப்புமிக்க கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, அகல்விளக்குகளை தயாரிக்கும் பணியில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அகல்விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மங்கலம் அடுத்த வேடந்தவாடி கிராமத்தில் அகல் விளக்கு உற்பத்தி செய்யும் பணியில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: எம்.எல்.ஏ அருள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட வேண்டும்: பாமக வழகறிஞர் பாலு புகார்!
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவுக்கு இன்னும் 15 நாட்களே உள்ள நிலையில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் மண்ணைப் பிசைந்து பதப்படுத்தி அகல் விளக்குகளை தயாரித்து வருகின்றனர். தற்போது மழை இல்லாத காரணத்தால் அகல் விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணி சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாகவும், பருவமழைக்கு முன்பே விளக்குகளை தயார் செய்து முடித்துவிட வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் இந்தப் பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவதாகவும் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆனால், இன்றைய நவீன யுகத்தில் அச்சு விளக்குகள், பிளாஸ்டிக் விளக்குகள், பீங்கான் விளக்குகள் உள்ளிட்டவையின் வரத்து காரணமாக மண்ணால் செய்யப்பட்ட அகல் விளக்குகளின் விற்பனை பாதிப்படைந்துள்ளதாகவும் இதனால் தங்களது வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.