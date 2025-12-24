ETV Bharat / state

பொங்கல் பரிசு பொருட்களோடு மண்பாண்டங்களையும் வழங்க வேண்டும் - தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி பாடப் புத்தகங்களில் மண்பாண்ட தொழில் குறித்து பாடங்களை இடம் பெறச் செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்

மண்பாண்டம் செய்யும் பணியில் தொழிலாளர்கள்
மண்பாண்டம் செய்யும் பணியில் தொழிலாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 24, 2025 at 3:16 PM IST

மயிலாடுதுறை: தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் தொகுப்போடு மண்பாண்டங்களையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் என மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகையின் போது மக்கள் தங்களது வீடுகளில் புதுப்பானை வைத்து பொங்கலிடுவது தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியமாக இருந்து வருகிறது. நாகரீக வளர்ச்சிக்கு ஏற்றார் போல் மக்கள் பெரும்பாலும் பழமையான வழக்கங்களை மாற்றி வந்தாலும், கிராமங்களில் இன்றும் புதுப்பானையில் பொங்கலிட்டு வழிபாடு செய்வதையே வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

குறைந்து வரும் மண்பாண்ட பயன்பாடு

காலத்திற்கு ஏற்றார் போல், நவீன வடிவத்தில் பல்வேறு வகையான மண்பாண்ட பொருட்கள் தயார் செய்யப்பட்டு, விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. மண்பாண்டங்களை தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள், அதற்கான மண் எடுப்பதற்கு அரசின் விதிமுறைகளால் இந்த தொழிலை விட்டு வெளியேறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் டெல்டா மாவட்டமான மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கஞ்சாநகரம், மன்னம்பந்தல், கடக்கம், ஆக்கூர், பொறையார், எருக்கட்டாஞ்சேரி, சீர்காழி, வேட்டங்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் உள்ள மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் பொங்கல் பண்டிகைக்காக மண்பானை, சட்டி, அடுப்பு தயாரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த வருட பொங்கல் பண்டிகைக்காக கஞ்சாநகரம் கிராமத்தில் உள்ள 15 குடும்பத்தினர் இப்பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். 50-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் காலம் காலமாக இத்தொழில் செய்து வந்த நிலையில், தற்போது 15 குடும்பத்தினர் மட்டுமே வேறு தொழிலுக்கு செல்லாமல் இந்த தொழிலையே செய்து வருகின்றனர்.

இதற்காக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே மண்பாண்டங்கள் தயாரிக்க தேவையான களிமண், பானைகள் சுட வைக்க தேவையான வைக்கோல், தென்னை மட்டை போன்ற பொருட்களை சேகரித்து வைத்துள்ளனர். மண் பாண்டம் தயாரிப்பு நடைபெறும் காலம், மழைக்காலம் என்பதால் பல சிரமங்களை கடந்து பொங்கலுக்கு தேவையான மண்பாண்ட பொருட்களை தயாரிக்கின்றனர்.

காலப் போக்கில் மண்பாண்ட பொருள்களின் உபயோகம் மக்களிடம் மிகவும் குறைந்த நிலையில், பொங்கல் சீசனில் இந்த தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் தயாரிப்பில் தீவிரம் காட்டுகின்றனர். பொங்கல் வைப்பதற்காக சிறிய பானையில் இருந்து பெரிய பானை வரையிலும், அடுப்புகள், மண் சட்டிகளும் செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். ரூ.50 முதல் ரூ.150 வரை பல வகைகளான பானைகளை இவர்கள் தயாரித்து வருகின்றனர். தாங்கள் சிரமப்பட்டு தயாரிக்கும் பொருட்களுக்கு தகுந்த விலை சந்தையில் கிடைக்கவில்லை என அவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

மக்கள் காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் சில்வர், பித்தளை பாத்திரங்களை கொண்டு பெரும்பாலானோர் பொங்கல் வைப்பதாகவும், மண்பாண்ட உபயோகத்தை குறைத்தாலும், தங்களால் இந்த தொழிலை விட்டு வேறு தொழிலுக்கு செல்ல முடியாது என்கின்றனர். ஆண்டு முழுவதும் தங்களது தொழிலுக்கு தாங்கள் குடும்பம் நடத்தும் அளவிற்கு வருமானம் இல்லை என்றாலும், பொங்கல் பண்டிகையின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை நம்பியே வாழ்க்கையை தொடர்கின்றனர். சிலர் ஆர்டரின் பேரில் பொங்கல் பண்டிகை இல்லாத மற்ற நாட்களிலும் திருமணங்கள், புதுமனை புகுவிழா போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு மண் பாண்டங்களை உற்பத்தி செய்து விற்று வருகின்றனர்.

மண்பாண்ட தொழில் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்

இளைஞர்கள் யாரும் இந்த தொழிலை கற்றுக் கொள்ளாததே இந்த தொழிலுக்கு அழிவு எனவும், மண்ணை வைத்து எப்படி பானை செய்தார்கள்? எப்படி அதில் உணவு சமைத்து சாப்பிட்டார்கள்? உள்ளிட்டவை இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது என மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் தெரிவித்தனர். எனவே நலிவடைந்து வரும் மண்பாண்ட தொழில் குறித்து வரும் காலங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி பாட புத்தகங்களில் பாடமாக வைக்க வேண்டும் என கவலையுடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

அதே போல் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் வகையில் பொங்கல் நாளில், புதிய அரிசியை பொங்கலிட ஒரு அடுப்பும், ஒரு பானையும் கொள்முதல் செய்து பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் இணைக்க வேண்டும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மேலும் மண்பாண்ட தொழிலை ஊக்குவிப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு மண் எடுக்கும் அனுமதியை எளிமைப்படுத்தியும், மானியத்துடன் கடன் உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

