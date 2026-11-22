கார்த்திகை தீபத் திருவிழா; ஊருக்கே ஒளி தந்து இருளில் தவிக்கும் தொழிலாளர்கள்
இந்த தொழிலில் இருந்து பலரும் வெளியேறிவிட்டனர். அதனால் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு மண் எளிதில் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என மண்பாண்ட தொழிலாளி கிருஷ்ணசாமி கூறினார்.
Published : November 22, 2026 at 1:00 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
"மண்பாண்ட தொழிலில் நிலவும் சிக்கலை தீர்க்காவிட்டால், கோவையில் இப்படி ஒரு தொழிலே இல்லாமல் போய்விடும்" என்கிறார்கள் கார்த்திகைக்கு விளக்கு தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள்.
கார்த்திகை நட்சத்திரமும், பௌர்ணமி திதியும் இணைந்து வரும் நாளைதான் நாம் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருநாளாக கொண்டாடி வருகிறோம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நவம்பர் 24ஆம் தேதி கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதற்காக, கார்த்திகை விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணியும் தீவிரமெடுத்துள்ளது.
விளக்கு தயாரிக்கும் பணி தீவிரம்
மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் கை வண்ணத்தில் உருவாகும் விளக்குகள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல், இந்தியா முழுவதும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. அத்தகைய சிறப்புமிக்க கார்த்திகை தீபத் திருவிழா விரைவில் வரவிருப்பதால், கோவை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
குறிப்பாக, கவுண்டம்பாளையம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கார்த்திகை விளக்கும் தயாரிக்கும் தொழிலில் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினர், ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வண்டல் மண் தட்டுப்பாடு
இப்படிப்பட்ட சூழலில், மண்பாண்ட கலைக்கும், பாரம்பரியத் தொழிலுக்கும் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது வண்டல் மண் தட்டுப்பாடு. தரமான வண்டல் மண் என்பது கார்த்திகை விளக்குகள் செய்வதற்கு மிக முக்கியமானது. இந்த மண் இருந்தால் மட்டுமே, விளக்குகள் உடையாமலும், நேர்த்தியாகவும், நீண்ட நேரம் எண்ணெய் தாங்கி எரியும் வகையிலும் செய்ய முடியும் என்கிறார்கள் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள்.
ஆனால், தற்போதைய சூழலில் குளம் மற்றும் நீர் நிலைகளில் இருந்து கார்த்திகை விளக்கு தயாரிப்பதற்கான வண்டல் மண் எளிதாக கிடைப்பதில்லை எனவும் அவர் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
ஆம்... மண் எடுப்பதில் உள்ள பல்வேறு நடைமுறைச் சிக்கல்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, தொழிலாளர்களுக்குத் தேவையான மூலப்பொருள் கிடைப்பதில் கடுமையான பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் முன்பு நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் செய்து வந்த இத்தொழிலை, இன்று விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சில குடும்பங்கள் மட்டுமே தொடர்ந்து வருகின்றன.
பாரம்பரியம் காக்கும் பட்டதாரி இளைஞர்கள்
மேலும், மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பல இளைஞர்கள் இன்றைக்குப் படித்து உயர் பதவிகளிலும், குறிப்பாக ஐ.டி நிறுவனங்களிலும் பணியாற்றி வருகிறார்கள். இருப்பினும், தங்கள் முன்னோர்களின் பாரம்பரிய தொழிலையும், மண்ணின் கலை அமைப்பையும் கைவிட மனமில்லாமல் அவர்கள் காட்டி வரும் அர்ப்பணிப்பு அனைவரையும் நெகிழ வைத்துள்ளது.
அதாவது, வார நாட்களில் கணினித் திரையின் முன் அமர்ந்து மென்பொருள் உருவாக்கும் இந்த இளைஞர்கள், வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் தங்களது ஓய்வு நேரங்களில் களிமண்ணைப் பிசைந்து, சக்கரத்தைச் சுழற்றி அகல் விளக்குகளை உருவாக்கும் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து ரமேஷ் என்ற பட்டதாரி இளைஞர் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “எங்கள் பெற்றோர் வழிவழியாகச் செய்து வந்த இந்த தொழிலை நாங்கள் கைவிட்டுவிட்டால், அடுத்த தலைமுறைக்கு அகல் விளக்குகளின் அருமை தெரியாமலேயே போய்விடும். அதனால் பணி நேரத்தை தவிர, மற்ற நேரங்களில் விளக்கு மற்றும் மண் பானைகள் தயாரிப்பதாக” கூறினார். இந்த இளைஞர்களின் முயற்சி, பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதில் உள்ள துடிப்பைக் காட்டுகிறது.
ஒரு சில குடும்பங்கள் மட்டுமே இந்த தொழிலை உயிர்மூச்சாகக் கொண்டு நடத்தி வரும் நிலையில், மண்பாண்டத் தொழிலையும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அவர்களிடம் இருந்து வலுத்துள்ளது.
எங்களிடம் போதிய வசதி இல்லை
இதுகுறித்து மண்பாண்ட தொழிலாளி கிருஷ்ணசாமி நம்மிடம் கூறுகையில், “நான் எனது 15 வயது முதல் இந்த மண்பாண்ட தொழிலை செய்து வருகிறேன். 10 மில்லி எண்ணெய் கொள்ளளவு முதல் கோயில்களுக்கான 10 லிட்டர் எண்ணெய் கொள்ளளவு கொண்ட அகல் விளக்குகள் வரை நாங்கள் தயாரிக்கிறோம்.
விளக்கு தயாரிக்கக் குளங்கள் மற்றும் நீரோடைகளிலிருந்து மண் எடுக்க அனுமதி வழங்குவதில் கடும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளது. இதனால், கடந்த சில காலங்களில் விளக்குகள் செய்ய மண் எடுப்பதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் நிலவுகிறது. ஒரே சமயத்தில், மண்ணை எடுத்து சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால், அதற்கு எங்களிடம் இட வசதி இல்லை.
மண்பாண்ட தொழிலே இருக்காது
எனவே, தேவைப்படும் போது மண் எடுத்துக்கொள்ள அனுமதி வழங்க வேண்டும். முன்பெல்லாம் இந்த தொழிலில் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ஒருசில குடும்பத்தினர் மட்டுமே மண்பாண்டம் செய்து வருகின்றனர். இதே நிலை நீடித்தால், மண்பாண்ட தொழிலே இருக்காது” என வேதனை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து மண்பாண்ட தொழிலாளர்களுக்கு மண் எளிதில் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். இந்த தொழிலில் இருந்து பலர் வெளியேறிவிட்டதால், தொழிலும் நலிவடையும் நிலையில் உள்ளது.
எங்கள் குடும்பத்தில் படித்த இளைஞர்கள் ஐடி போன்ற நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்றனர். அவர்களின் ஓய்வு நேரத்தில் இங்கு வந்து விளக்குகள் மற்றும் பானைகள் செய்யும் பணியில் ஈடுபடுவார்கள். மண்பாண்ட தொழிலில் நிலவும் சிக்கலை தீர்க்காவிட்டால், கோவையில் இப்படி ஒரு தொழிலே இல்லாமல் போய்விடும்” என்றார்.
இதை வைத்துப் பார்த்தால், கார்த்திகை தீப காலங்களில் அகல் விளக்குகள் செய்ய தேவையான வண்டல் மண்ணை தொழிலாளர்களுக்கு தங்குதடையின்றிக் கிடைக்க அரசு வழிவகை செய்ய வேண்டும்; மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் நீர்நிலைகளில் மண் எடுக்கச் சிறப்பு அனுமதியும், எளிய நடைமுறைகளும் வகுக்கப்பட வேண்டும்; பாரம்பரியக் கைவினைப் பொருட்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், கூட்டுறவு விற்பனை மையங்கள் மூலமாக இந்த விளக்குகளைச் சந்தைப்படுத்த அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதே இவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.