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செப்.19 அன்று தி.மு.க முப்பெரும் விழா - அண்ணா அறிவாலயம் அறிவிப்பு

முன்னதாக, தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்ட காரணத்தினால், மாற்றுத் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் முப்பெரும் விழா ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 12:32 PM IST

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சென்னை: கடந்த செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி நடக்கவிருந்த தி.மு.கவின் முப்பெரும் விழா ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், வரும் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி நடைபெறும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்ணாவின் பிறந்தநாள், பெரியாரின் பிறந்தநாள் மற்றும் திமுக தொடங்கப்பட்ட நாள் ஆகியவற்றை இணைத்து முப்பெரும் விழாவாக செப்டம்பர் மாதத்தில் தி.மு.க ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில், தி.மு.க முப்பெரும் விழாவை நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

அன்றைய தினம் தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வைரஸ் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்ட காரணத்தினால், மாற்றுத் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் முப்பெரும் விழா ஒத்திவைக்கப்பட்டது. முன்னாள் முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளான அன்று, அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருக்கும் அண்ணாவின் சிலைக்கு தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், வள்ளுவர் கோட்டத்தில் உள்ள அண்ணாவின் சிலைக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இந்நிகழ்ச்சிகளில் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொள்ளவில்லை.

அதனையடுத்து, அவரின் உடல்நிலையில் சீராகி நலம் பெற்ற நிலையில், நேற்று தந்தை பெரியாரின் 148-ஆவது பிறந்தநாள் மற்றும் சமூக நீதி நாளை முன்னிட்டு சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை அருகில் அமைந்துள்ள பெரியாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட தி.மு.க-வின் முப்பெரும் விழா செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி நடைபெறும் என அதிகாரப்பூர்வமாக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

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இதுகுறித்து அண்ணா அறிவாலயம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “15.09.2026 அன்று நடைபெறவிருந்த தி.மு.க. முப்பெரும் விழா ஒத்திவைக்கப்பட்டு, தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று அறிவித்ததையொட்டி, தற்போது தி.மு.க. முப்பெரும் விழா வருகிற 19.09.2026 (சனிக்கிழமை) அன்று மாலை 5.00 மணியளவில், அண்ணா அறிவாலயம், கலைஞர் அரங்கில் நடைபெறும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தி.மு.க தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் கட்சியின் அனைத்து அணிகளை சார்ந்த நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் பங்கேற்க வேண்டுமென தலைமை கழகம் சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் கட்சிகளில் சிறப்பாக செயலாற்றிய மூத்த முன்னோடிகளுக்கு விருதுகளை தலைவர் வழங்கி, சிறப்புரையாற்றுவார்.

TAGGED:

DMK MUPPERUM VIZHA
M K STALIN
திமுக முப்பெரும் விழா
திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின்
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