பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையை அன்றே இணையதளத்தில் பதிவேற்ற நடவடிக்கை!

பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையை அன்றே இணையதளத்தில் பதிவேற்ற நடவடிக்கை!
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைகளை அன்றே மருத்துவர்கள் வழங்க வேண்டும் எனவும், மத்திய அரசின் MedLEaPR என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
Published : November 6, 2025 at 9:32 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடைபெறும் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைகளை அன்றே MedLEaPR இணையதளத்தில் பதிவேற்றும் நடைமுறை பரிட்சார்த்த முறையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருவர் விபத்திலோ அல்லது தற்கொலை செய்துக் கொண்டாலோ அல்லது மரணத்தில் சந்தேகம் இருக்கும் பட்சத்தில் அவரின் உடலை உடலை பிரேதப் பரிசோதனை செய்து ஒப்படைப்பது வழக்கம். இதில் மருத்துவம் சார்ந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு தரவுகள் பெறப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் சட்டம் சார்ந்த நீதியும் கிடைக்கும்.
இறந்தவர்களை பிரேதப் பரிசோதனை செய்வதற்கு முன்னர் காவல்துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கை உள்ளிட்ட ஆவணங்களை மருத்துவமனையின் சட்டம் சார்ந்து மருத்துவப் பிரிவில் அளிக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் பிரேதப் பரிசோதனை காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணிக்குள் மருத்துவர்கள் மேற்கொள்வார்கள். அதன் பின்னர் காவல்துறையினர் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையை பெற்று சட்டம் சார்ந்த விதிகளின் படி நடவடிக்கையை எடுப்பார்கள்.
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைகளை பெறுவதற்கு காலதாமதம் ஆவதுடன், அதனை நீண்ட நாட்கள் பாதுகாத்தும் வைக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக வழக்கிற்கான ஆவணங்களாக மாறும் போது, அதனை தேவைப்படும் போது நீதிமன்றங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டி நிலைமை மருத்துவமனைக்கும் ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளையில், பொதுநல வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில், பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைகளை அன்றே மருத்துவர்கள் வழங்க வேண்டும் எனவும், பிணவறையில் சிசிடிவி பொருத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது. மேலும், மத்திய அரசின் MedLEaPR இணையதளத்தில் அதை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தியிருந்தது. இந்நிலையில் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குனரகம் அதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் செய்யப்படும் பிரேதப் பரிசோதனைகளை பரிட்சார்த்த முறையில் MedLEaPR என்ற இணையதளத்தில் கட்டாயம் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என தற்போது அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் மத்திய அரசின் சுகாதரத்துறை அமைச்சகத்தில் இருந்தும் மருத்துவ சட்டம் சார்ந்த தகவல்கள் அனைத்தையும் MedLEaPR என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் தற்போது அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு வரும் உடல்களை பரிசோதனை முடிந்தப் பின்னர் அதன் அறிக்கையை MedLEaPR என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து வருகின்றனர். முதலில் காவல்துறையினர் அளிக்கும் ஆவணங்களை இந்த இணையதளத்தில் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட மருத்துவர் பதிவேற்றம் செய்து, இறந்தவரின் விபரங்களை சரிபார்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் பிரேதப் பரிசோதனை முடிந்த பின்னர் அந்த அறிக்கையை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
முதலில் செய்யும் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை முடிந்த பின்னர், வேதியியல் சார்ந்த தடயவியல் துறையினர் செய்து அளிக்கும் அறிக்கையை பின்னர் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் தற்பொழுது முதலில் மருத்துவமனையில் நடைபெறும் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையை மட்டுமே பதிவேற்றம் செய்து வருகிறோம். அதனை பொதுமக்கள் உள்பட பிறர் பார்க்க முடியாது. காவல்துறை, நீதித்துறைக்கம் அளிக்கும் வகையில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை எனவும், பரிசோதனை முறையில் நடைபெற்று வருகிறது எனவும் சட்டம் சார்ந்த மருத்துவர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
MedLEaPR இணையதளத்தில் மருத்துவ-சட்டம் (MLC) மற்றும் பிரேதப் பரிசோதனை (PM) அறிக்கைகளை உருவாக்கி நவீன முறையில் தரப்படுத்துவதற்கும் இந்தியாவின் தேசிய தகவல் மையம் (NIC) உருவாக்கிய டிஜிட்டல் தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்கின்றனர். இதன் மூலம் சட்டம் மற்றும் மருத்துவ நடைமுறைகளில் மேம்பட்ட துல்லியம், வேகம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்காக கையால் எழுதப்பட்ட ஆவணங்களை பாதுகாப்பான, ஆன்லைன் அமைப்புடன் மாற்றுகிறது. மருத்துவ வல்லுநர்கள், சட்ட அமலாக்கம் மற்றும் நீதித்துறைக்கான அறிக்கை செயல்முறையை இந்தியாவில் நெறிபடுத்தப்படும்.
|இதையும் படிங்க: இதுல ‘டைம்’ தெரியாது! ஆனா கைல கட்டினா ‘சுகர்’ எவ்வளவுணு பாத்துக்கலாம் - சென்னை ஐஐடியின் புதிய கண்டுபிடிப்பு!
இதன் மூலம் காகித அடிப்படையிலான அறிக்கைகளிலிருந்து பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் வடிவத்திற்கு நகர்கிறது, கையால் எழுதப்பட்ட ஆவணங்களை மாற்றுகிறது. ஆன்லைன் மற்றும் கண்காணிக்கக்கூடிய அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால், மருத்துவர்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் இடையிலான அறிக்கையிடல் செயல்முறையின் வேகத்தையும் வெளிப்படைத்தன்மையும் அதிகரிக்கும்.