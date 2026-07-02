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வீட்டில் பதுக்கிய 7 மூட்டை கடிதங்கள் - நாய்க்கடி சம்பவத்தில் சிக்கிய திருப்பூர் தபால்காரர்

தபால்கள் ஏன் வழங்கப்படவில்லை? எவ்வளவு காலமாக இந்த அலட்சியம் நீடித்தது? இதனால் எத்தனை பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மூட்டை மூட்டையாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த தபால் பறிமுதல்
மூட்டை மூட்டையாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த தபால் பறிமுதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 2:50 PM IST

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திருப்பூர்: பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தபால்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்கள் பல ஆண்டுகளாக விநியோகிக்கப்படாமல், மூட்டை மூட்டையாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இதனால், தபால்காரர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் தட்டான்தோட்டம் பகுதியை சேர்ந்தவர் செந்தில் குமார் (47). இவர் சுமார் 15 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள வெள்ளக்கோவில் தபால் நிலையத்தில் பல வருடங்களாக போஸ்ட் மேனாக பணியாற்றி வந்தார்.

இந்நிலையில், செந்தில்குமார் வீட்டில் வளர்த்த நாய், அப்பகுதியை சேர்ந்த பழனியம்மாள் (64) என்பவரை கடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், கோபமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக புகார் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் நகராட்சி ஊழியர்கள் நாய்களை பிடிக்க செந்தில்குமார் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்.

சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட போஸ்ட்மேன்
சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட போஸ்ட்மேன் செந்தில்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, வீட்டின் அருகே வெள்ளக்கோவில் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களுக்கான தபால்கள், வங்கி கடிதங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டிய அஞ்சல்கள் சிதறிக் கிடந்துள்ளது. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த நகராட்சி ஊழியர்கள் திருப்பூர் தபால் துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அதிகாரிகள், செந்தில்குமார் வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டபோது, கடந்த 2022 முதல் வழங்கப்படாமல் இருந்ததாகக் கூறப்படும் சுமார் 7 மூட்டை தபால்கள், ஆதார் அட்டைகள், மாணவர்களுக்கான கல்வி தொடர்பான ஆவணங்கள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதங்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான அஞ்சல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

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மேலும், சில தபால்கள் எரிக்கப்பட்டிருந்ததும் முதற்கட்ட ஆய்வில் தெரிய வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர், அங்கிருந்த அனைத்து தபால்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

இந்த விவகாரத்தில் செந்தில்குமாரை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்து திருப்பூர் கோட்ட தலைமை தபால் கண்காணிப்பாளர் பட்டாபிராமன் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, துறைரீதியான விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது.

முதற்கட்ட விசாரணையில், கடந்த 6 மாதங்களாக செந்தில்குமார் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் என தகவல் கிடைத்துள்ளதாக தபால் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இருப்பினும், தபால்கள் ஏன் வழங்கப்படவில்லை? எவ்வளவு காலமாக இந்த அலட்சியம் நீடித்தது? இதனால் எத்தனை பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தேங்கியிருந்த அனைத்து தபால்களையும் உரிய பயனாளிகளிடம் விரைவாக கொண்டு சேர்க்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தபால் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

HOARDED POST
மூட்டை மூட்டையாக தபால் பதுக்கல்
தபால் பதுக்கிய விவகாரம்
HOARDING OF POSTAL IN TIRUPUR
POSTMAN SUSPENDED FOR HOLD MAILS

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