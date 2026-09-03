முன்னாள் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவுக்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் - நெல்லையில் பரபரப்பு
தேர்தல் முடிந்த ஓரிரு வாரத்தில் மக்கள் வழங்கிய எம்எல்ஏ பதவியை அரசியல் காரணங்களுக்காக ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக இசக்கி சுப்பையா மீது தொகுதி மக்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 3, 2026 at 4:25 PM IST
நெல்லை: நெல்லை அம்பாசமுத்திரம் முன்னாள் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவுக்கு எதிராக திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் கடுமையான வார்த்தைகளால், அதிமுக தொண்டர்கள் என்ற பெயரில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் இசக்கி சுப்பையா. இவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, தமிழ்நாட்டின் ஆளும் கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். அந்த கட்சியில் அவருக்கு மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவருடைய ராஜிநாமாவை எதிர்த்து, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். மேலும் காலியான தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, இடைத்தேர்தல் தொடர்பான வழக்கில் தீர்ப்பு வரும் வரை, ராஜிநாமா செய்த எம்எல்ஏ பதவியை மீண்டும் வழங்கக் கோரி சபாநாயகரிடம் இசக்கி சுப்பையா மனு அளித்தார். இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அவரைப் போன்று அதிமுகவை சேர்ந்த மேலும் 5 எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். ஆனால், இசக்கி சுப்பையா மட்டும் ராஜிநாமா கடிதத்தை திரும்ப பெறுவதாகவும், எம்எல்ஏவாக செயல்பட அனுமதிக்க கோரியும் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
அவருடைய இந்த செயல் கடும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், “அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி அதிமுக தொண்டர்கள்” என்ற பெயரில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இசக்கி சுப்பையாவுக்கு எதிராக போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. அதில், கடுமையான வாசகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
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ஏற்கெனவே தேர்தல் முடிந்த ஓரிரு வாரத்தில் மக்கள் வழங்கிய எம்எல்ஏ பதவியை அரசியல் காரணங்களுக்காக ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக இசக்கி சுப்பையா மீது தொகுதி மக்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழலில் அவருக்கு எதிராக மாவட்டம் முழுவதும் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள், அதிமுகவினர் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.