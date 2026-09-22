இடைத்தேர்தல் - மதுராந்தகம் தொகுதியில் தபால் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் 450 பேரும், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் 481 பேர் என மொத்தம் 931 பேர் தபால் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
Published : September 22, 2026 at 5:48 PM IST
செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் வாக்குச்சாவடிக்கு நேரில் சென்று வாக்களிக்க இயலாத 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் வீடு தேடிச் சென்று தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி இன்று தொடங்கியது.
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் சட்டமன்ற (தனி) தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மரகதம் குமரவேல் வெற்றி பெற்றார். பின்னர், தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த அவர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் ஐக்கியமானார்.
இதையடுத்து மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல், பரிசீலனை மற்றும் திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கைகள் என அனைத்தும் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், மதுராந்தகத்தில் மொத்தம் 27 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இதையடுத்து இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் மற்றும் தேர்தல் சின்னங்களும் அறிவிக்கப்பட்டு, பிரசார களம் சூடு பிடித்துள்ளது.
இந்நிலையில், வாக்குச்சாவடிகளுக்கு நேரில் சென்று வாக்களிக்க இயலாத 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களுக்காக தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் வீட்டிலேயே வாக்குப்பதிவு செய்யும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் தொடங்கியுள்ளது.
இதற்காக, மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் 450 பேரும், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் 481 பேர் என மொத்தம் 931 பேர் தபால் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் தேர்தல் பணியாளர்கள் வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கே நேரடியாகச் சென்று தபால் வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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தபால் வாக்குப்பதிவின் போது ரகசியத்தன்மை பாதுகாக்கப்படும் வகையில், தேவையான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒருபகுதியாக மதுராந்தகம் அருகே மோச்சேரி பகுதியில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களான கன்னியப்பன் மற்றும் துரைக்கண்ணு ஆகியோரின் வீடுகளுக்கு தேர்தல் அலுவலர்கள் நேரடியாகச் சென்று தபால் வாக்குகளை பெற்றனர். வீட்டிலேயே வாக்களிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இருவரும் ஆர்வத்துடன் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த தபால் வாக்குப்பதிவு மதுராந்தகம் தொகுதியில் இன்று மற்றும் நாளை என 2 நாள்கள் நடைபெற உள்ளது. வாக்குச்சாவடிக்கு நேரில் செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்த ஏற்பாடு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
அக்டோபர் 6ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பிரதான வாக்குப்பதிவுக்கு முன்னதாக, தகுதி பெற்ற 931 வாக்காளர்களிடமும் வீடு தேடிச் சென்று வாக்குகளைப் பெறும் பணியை தேர்தல் அலுவலர்கள் துரிதப்படுத்தியுள்ளனர்.