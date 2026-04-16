சென்னையில் தொடங்கியது அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு; வீட்டிலிருந்தபடி வாக்களித்த மூத்தகுடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள்
வீட்டில் இருந்தபடியே வாக்களிக்க ஏதுவாக அண்மையில் 'படிவம் 12டி' வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களால் சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வழங்கப்பட்டது.
Published : April 16, 2026 at 5:21 PM IST
சென்னை: சென்னையில் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே வாக்களிக்க வகை செய்யும் அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அன்று வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களிக்க முடியாத வாக்காளர்கள், அதாவது, 85 வயதுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி வாக்காளர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே வாக்களிக்க ஏதுவாக அண்மையில் அவர்களுக்கு 'படிவம் 12டி' வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களால் சென்னை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வழங்கப்பட்டது.
மாவட்டத்தில மொத்தம் 8,947 பேரிடமிருந்து 'படிவம் 12டி' பெறப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், இப்படிவம் சமர்பித்துள்ளவர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று, அவர்களிடமிருந்து தபால் வாக்கை பெறும் பணிகள் இன்று தொடங்கியுள்ளன.
வாக்காளர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அஞ்சல் வாக்கு செலுத்த ஏதுவாக ஒரு நுண் பார்வையாளர் (Micro Observer), ஒரு வாக்குப்பதிவு அலுவலர், இரண்டு துணை வாக்குப்பதிவு அலுவலர், ஒரு காவலர், ஒரு காட்சிப் பதிவாளர், வாகனத்துடன்கூடிய ஒரு ஓட்டுநர் என ஆறு நபர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த குழு காலை 9 மணி தொடங்கி மாலை 5 மணி வரை நாள் ஒன்றிற்கு 40 வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று அஞ்சல் வாக்குகளைப் பெறுவார்கள். இதுபோன்று 96 நிலையான குழுக்கள் மற்றும் 4 ரிசர்வ் குழுக்கள் என மொத்தம் 100 வாக்குப்பதிவு குழுக்கள் சென்னை மாவட்டத்துக்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இன்று தொடங்கியிருக்கும் இந்த பணிகள் நாளை மறு நாள் (ஏப்ரல் 18) மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளரின் வீட்டிற்கு முன்கூட்டியே சென்று வாக்களிக்கும் நாள் மற்றும் நேரத்தை தெரிவிப்பார்கள் .
அந்த நாளில் அக்குறிப்பிட்ட வாக்காளர் அவசர வேலை காரணமாக வீட்டில் இல்லையென்றால், அவருக்கு மீண்டும் ஒருமுறை மட்டும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டு, வாக்குச்சாவடி குழு மீண்டும் அந்த வீட்டிற்கு சென்று அவரது வாக்கை பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கும்.
தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளர் ரகசியமாக வாக்களிப்பதை உறுதி செய்து, உறுதி மொழிப் படிவத்துடன் வாக்குச்சீட்டை அதற்கான பெரிய உறையில் வைத்து ஒட்டி வாக்குப்பெட்டியில் வாக்காளர்கள் செலுத்துவார்கள். இந்த வாக்குப்பதிவு நிகழ்வை வேட்பாளர்கள் அல்லது அனுமதி பெற்ற முகவர்கள் தேர்தல் நடத்தை விதிகளைப் பின்பற்றி பார்வையிடலாம்.
ஒவ்வொரு நாளும் முழுவதும் சேகரிக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டு அடங்கிய சீலிடப்பட்ட பெட்டியை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் மேற்படி குழு அலுவலர்கள் வழங்குவார்கள். வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வாக்குப்பெட்டி சீலிடப்பட்டு அதன் எண்ணிக்கையை பதிவேட்டில் பதிவு செய்து அதற்கான பாதுகாப்பு அறையில் (Strong Room) வைத்து சீலிடப்படும்.
சென்னையிலும் தேர்தல் பணிகள் தீவிரமாக நடைப்பெற்று வருகிறது. இன்றைய தினம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர், புகைப்படம், சின்னங்கள் பொறுத்தும் பணியும் இன்று தொடங்கி உள்ளது.