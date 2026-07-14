சிறையில் உயிரிழந்த சபரிவர்மனின் உடலில் 19 இடங்களில் காயம் | பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்
சபரிவர்மன் உயிரிழப்பு தொடர்பாக, சிறையின் தலைமை வார்டன் ஜெகன், சிறை வார்டன் சிவக்குமார், மற்றொரு வார்டன் சுரேஷ் என்கிற திருவிடைநம்பி ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : July 14, 2026 at 10:56 PM IST
கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் கிளை சிறையில், நீதிமன்ற காவலில் இருந்தபோது உயிரிழந்த சபரிவர்மனின் உடலில் 19 இடங்களில் காயம் இருந்ததாக உடற்கூறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தென்தாமரைக்குளம் அருகே தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருள்களை விற்பனை செய்ததாகக் கூறி சபரிவர்மன் என்பவரை தென்தாமரைக்குளம் போலீசார் கடந்த 9-ஆம் தேதி கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து சுமார் 200 கிராம் குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்ததப்பட்டு, நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில், நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் விசாரணை கைதியாக அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை சபரிவர்மன் திடீரென உயிரிழந்துவிட்டதாக அவருடைய உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த உறவினர்கள், சபரிவர்மனின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி, நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இச்சம்பவம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், சம்பவம் குறித்து, நாகர்கோவில் குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி தலைமையில் இரண்டாவது நாளாக இன்று விசாரணை நடைபெற்றது.
இதையடுத்து, சபரிவர்மனின் உடலில் 19 இடங்களில் காயம் இருந்ததாக உடற்கூறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, சபரிவர்மன் சிறையில் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.
மூவர் கைது: மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சிறையின் தலைமை வார்டன் ஜெகன், சிறை வார்டன் சிவக்குமார், மற்றொரு வார்டன் சுரேஷ் என்ற திருவிடைநம்பி ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இதற்கிடையே, இந்த சம்பவம் குறித்து நீதித்துறை நடுவர் மற்றும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் ஆகியோரும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.