தீபாவளி முடிந்து சென்னை திரும்பிய மக்கள் - ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்திற்கு வந்து இறங்குவதால் அங்கும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
Published : November 9, 2026 at 11:21 PM IST
சென்னை/திருநெல்வேலி: தீபாவளி விடுமுறை முடிந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள், சென்னை திரும்பியதால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. பரனூர் முதல் தாம்பரம் வரை வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணி வகுப்பு காணப்பட்டன.
தீபாவளி பண்டிகை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் தங்கி பணிபுரிந்து வரும் பொதுமக்கள் பலரும் தங்களது குடும்பத்தினருடன் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடினர். சிறப்பு ரயில்கள், அரசு சிறப்புப் பேருந்துகள், ஆம்னி பேருந்துகள், விமானங்கள் மற்றும் சொந்த வாகனங்கள் மூலம் குறிப்பாகத் தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கானோர் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டுச் சென்றிருந்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை தொடர் விடுமுறை நிறைவடைந்து நாளை முதல் அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம்போல் செயல்பட உள்ளன. இதனால் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றிருந்த பொதுமக்கள் மீண்டும் சென்னை திரும்பத் தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக இன்று மாலை முதலே தென் மாவட்டங்களில் இருந்து கார் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் பேருந்துகள் மூலம் சென்னையை நோக்கிப் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.
இதன் காரணமாகச் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வழியாகச் செல்லும் ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் வழக்கத்தைவிட வாகனப் போக்குவரத்து பல மடங்கு அதிகரித்து கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
குறிப்பாக மதுராந்தகம், ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி, செங்கல்பட்டு, பரனூர் சுங்கச்சாவடி, சிங்கப்பெருமாள் கோவில், மறைமலைநகர், கூடுவாஞ்சேரி, ஊரப்பாக்கம், கிளாம்பாக்கம், வண்டலூர், பெருங்களத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன.
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பரனூர் சுங்கச்சாவடியில் இருந்து பெருங்களத்தூர் வரையிலான ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மகிந்திரா வேர்ல்டு சிட்டி, சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதிகளில் உள்ள சாலை சந்திப்புகள், குறுகிய அணுகு சாலைகள், ரயில்வே கடவுப்பாதைகள் மற்றும் உள்ளூர் வாகனப் போக்குவரத்து காரணமாகவும் நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், கூடுவாஞ்சேரி, ஊரப்பாக்கம், வண்டலூர் மேம்பாலச் சந்திப்புகள் மற்றும் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் அருகிலும் வாகனங்கள் அதிக அளவில் திரண்டு காணப்படுகின்றன.
தென் மாவட்டங்களில் இருந்து அரசு சிறப்புப் பேருந்துகள், ஆம்னி பேருந்துகள் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் ஒரே நேரத்தில் கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்திற்கு வந்து இறங்குவதால் அங்கும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக கூடுவாஞ்சேரி, செங்கல்பட்டு, மறைமலைநகர், வண்டலூர், தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம், கிண்டி, சைதாப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்லும் மாநகரப் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. பல பேருந்துகள் பயணிகள் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழியும் நிலையில், கூடுதல் மாநகரப் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும் எனப் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஒவ்வொரு பண்டிகையின்போதும் சென்னை திரும்பும் வாகனங்களால் ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதனை முன்கூட்டியே கணித்து, போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த கூடுதல் போக்குவரத்துக் காவலர்களைப் பணியில் ஈடுபடுத்தி, முக்கியச் சந்திப்புகளில் வாகனங்களை மாற்று வழியில் திருப்பிவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ரயிலில் அலைமோதிய கூட்டம்
நெல்லையில், தீபாவளி விடுமுறை முடிந்து சென்னை திரும்பிய மக்களால், நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் கூட்டம் அலைமோதியது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், நெல்லையில் அனைத்து ரயில்களிலும் முன்பதிவு முடிவடைந்ததால் முன்பதிவில்லா பெட்டிகளைக் கொண்ட அந்தியோதயா விரைவு ரயிலில் பயணம் செய்ய மதியம் முதலே ஏராளமானோர் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர்.
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இதனால் ரயில் நிலைய நடைமேடை முழுவதும் மக்கள் கூட்டமாகக் காட்சியளித்தது. ரயில் வந்ததும் இருக்கைகளைப் பிடிப்பதற்காக பயணிகள் ஒருவருக்கொருவர் முண்டியடித்துக் கொண்டு ஏறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து இருப்புப் பாதை காவல்துறையினர் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் பயணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி வரிசையாக ரயிலில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர். நெல்லை வழியாகச் செல்லும் முன்பதிவில்லா பெட்டிகளைக் கொண்ட பிற ரயில்களிலும் இடம்பிடிப்பதற்காக பயணிகள் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்பட்டது.