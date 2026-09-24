'ஜெம்' கிரானைட்ஸ் வீரமணி வழக்கு: இருவரின் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு
ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி தொடர்பான வழக்கில், அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரங்கள் மிகவும் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என்று காவல்துறை தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 1:25 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவர் ஜாமீன் கோரி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
சிறுமிகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட மகேந்திர சிம்ஹன் மற்றும் அவரது மனைவி ஆகிய இருவரும் ஜாமீன் கோரி சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இவர்கள் தாக்கல் செய்துள்ள மனுக்களில், "ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி தொடர்பான பாலியல் புகாரில் கடந்த ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டோம். ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டோம்.
மேலும், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி இந்திய குழந்தைகள் நல அமைப்பு அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், எங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நடந்ததாகக் கூறப்படும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, ஆறு ஆண்டுகள் தாமதமாக 2025 ஆம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த 6 ஆண்டு கால தாமதத்துக்கு எந்த விளக்கமும் இல்லாததால், வழக்கில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. நாங்கள் எந்த குற்றத்திலும் ஈடுபடவில்லை. புகார்தாரர் பாதிக்கப்பட்டவர் அல்ல. அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் பெற்றோரோ, பாதுகாவலர்களோ அல்ல. பாதிக்கப்பட்ட எந்த சிறுமிகளும் இதுவரை அடையாளம் காணப்படவில்லை.
வழக்கில் காவல் துறையினர் மற்றும் நிபுணர்கள் தான் சாட்சிகளாக உள்ளனர். அவர்களின் வாக்குமூலங்கள் காவல்துறை வசம் தான் உள்ளன. அதனால், சாட்சியங்களை கலைக்க வாய்ப்பில்லை. கைது செய்து 24 மணி நேரத்துக்கு பிறகே எங்களை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரபடுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், கைது செய்யப்பட்டு மூன்று வாரங்கள் நெருங்கும் நிலையில், இதுவரை எங்களை காவலில் வைத்து விசாரிக்க கோரி காவல் துறையினர் மனுத்தாக்கல் செய்யவில்லை. பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான ஆதாரங்கள் ஏற்கனவே சேகரிக்கப்பட்டு விட்டதாலும், தொடர்ந்து எங்களை சிறையில் அடைத்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதாலும் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்.
இதற்காக, நீதிமன்றம் விதிக்கும் எந்த நிபந்தனைகளையும் ஏற்க தயாராக இருப்பதால் எங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" என மனுவில் கூறியுள்ளனர்.
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இந்த மனு இன்று (செப்டம்பர் 24) சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பத்மா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில், “ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி தொடர்பான பாலியல் வழக்கில் அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரங்கள் மிகவும் ரகசியமாக வைக்கப்படும். தாமதத்திற்கு என்ன காரணம் என விரைவில் விளக்கப்படும். வழக்கை மறுவிசாரணைக்கு அனுப்புவதில் எந்த தாமதமும் இல்லை. இந்த வழக்கு தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சட்டப்படி நடந்து வருகிறது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட மகேந்திர சிம்ஹன் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு ஜாமின் வழங்குவது குறித்து காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி பத்மா ஒத்திவைத்தார்.