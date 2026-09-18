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சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: கிரானைட் தொழிலதிபர் வீரமணிக்கு மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவல்

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தொடர் விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 1:09 PM IST

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சென்னை: சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கிரானைட் தொழிலதிபர் வீரமணியை மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைக்க எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கிரானைட் தொழிலதிபர் ஆர். வீரமணியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் மூன்று நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவரை, அடையாளம் தெரியாத நபர் கடந்த 2025 அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி அன்று தொடர்பு கொண்டு ஒரு பென்டிரைவைக் கொடுத்துள்ளார். அதில் பிரபல தொழிலதிபர் வீரமணி ஒரு சிறுமியை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துவது போன்ற காட்சி பதிவாகியிருப்பதாகக் கூறி அந்தப் பென்டிரைவுடன் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

இதன் அடிப்படையில் சென்னை பெருநகர காவல், மத்திய குற்றப் பிரிவில் கடந்த 2025 அக்டோபர் 7ஆம் தேதி அன்று வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்றுள்ளது. அந்தப் பென்டிரைவில் இருந்த வீடியோ காட்சியில் காணப்பட்ட நபர் தொழிலதிபர் வீரமணி என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து சென்னை தேனாம்பேட்டையில் வீரமணி வாடகைக்கு எடுத்திருந்த வீட்டின் நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருந்த சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்கன் ஆகியோரிடமும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், அந்த வீட்டுக்கு சிறுமிகள் அழைத்து வரப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இது தொடர்பான வீடியோ உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் காவல்துறையினர் கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்கன் ஆகியோரின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் நடைபெற்ற சோதனையில், இந்த வழக்குடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் சிறுமிகள் மற்றும் பெண்களின் புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை காவல்துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இதையடுத்து குற்றச் சம்பவத்துக்கு உதவியதாகவும், குற்றத்தை மறைக்க உடந்தையாக இருந்ததாகவும் கூறி சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்கன் மற்றும் முக்கிய குற்றவாளியாகக் குறிப்பிடப்பட்ட தொழிலதிபர் வீரமணி ஆகிய மூவரும் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

மேலும் இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சிறுமியை அடையாளம் காண முடியாததால், காவல்துறையினர் ஏற்கெனவே வழக்கை முடிப்பதற்கான அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருந்தனர். அந்த அறிக்கையை கடந்த ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதி சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றம் நிராகரித்து வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து நடைபெற்ற மறு விசாரணையில் வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் சிறுமி அடையாளம் காணப்பட்டார். அவரிடம் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று (செப்டம்பர் 17) நீதிபதி முன்னிலையில் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது. சிறுமியின் வாக்குமூலம் மற்றும் இதுவரை கிடைத்துள்ள ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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இந்நிலையில் 84 வயதான வீரமணியை மூன்று நாள்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர், எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரினர். அவரது வயது மற்றும் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்ட எழும்பூர் நீதிமன்ற நீதிபதி நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே அவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் மூன்று நாள் போலீஸ் காவலுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.

இதையடுத்து வீரமணியிடம் இந்த சம்பவத்தில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இதேபோன்று வேறு சிறுமிகளும் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டுள்ளனரா என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

POSCO ACT
GRANITE INDUSTRIALIST VEERAMANI
POLICE CUSTODY
போக்சோ வழக்கு
POSCO ACT REMAND VEERAMANI

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