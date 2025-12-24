ETV Bharat / state

டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் 1000 ஆண்டுகால தமிழர் பாரம்பரியம் - பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை ஆகிய தமிழ் நிலங்களின் தனிச்சிறப்பை 5டி தொழில்நுட்பத்தில் காணும் வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளது

பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் பார்வையாளர்கள்
பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் பார்வையாளர்கள்
BY இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறை தொழில் முன்னேற்றம், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றை இக்கால தலைமுறையினருக்கு கடத்தும் விதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகம் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்.

தற்போதைய காலகட்டத்தில் நமது அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு நவீன தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாடு மேலோங்கி உள்ளது. ஆனால் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த நம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கை முறை என்பது எந்தத் தொழில்நுட்பமும் இல்லாமலேயே பிரமாண்டமாக இருந்துள்ளது பல அகழாய்வு மூலம் நமக்கு தெரிய வருகிறது.

எனவே சமீப காலமாக அகழாய்வுகள் அதிகளவு செய்யப்படுகிறது. அந்த வகையில் பொருநை ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தை அகழாய்வு மூலம் உலகிற்கு பறைசாற்ற தமிழ்நாடு அரசு புதிய முயற்சி எடுத்துள்ளது. அதன்படி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, கொற்கை மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்ட துலுக்கர்ப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் அகழாய்வு செய்யப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட பொருட்களை காட்சிப்படுத்தி பொருநை அருங்காட்சியகத்தை பிரமாண்டமாக உருவாக்கியுள்ளனர்.

திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி நான்கு வழிச்சாலை அருகே ரெட்டியார்பட்டி மலைப் பகுதியில் சுமார் 13 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 54 ஆயிரத்து 296 சதுர அடி பரப்பளவில் 67 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இதனை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 20ஆம் தேதி திறந்து வைத்தார்.

பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

பொறுநை என்றால் தமிழ்நாட்டில் வற்றாத ஜீவ நதியான தாமிரபரணி நதியின் ஆதிப் பெயராகும். எனவே தான் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தின் வெளிப்படுத்தும் வகையில் பொருநை அருங்காட்சியகம் கட்டப்பட்டுள்ளது. பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்க வேண்டும் என திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்ட தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

பொருநை அருங்காட்சியகம்
பொருநை அருங்காட்சியகம்

கட்டுமானப் பணிகள் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய நிலையில், சுமார் 67 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது. இரும்பின் தொன்மையை உலகிற்கு பறைசாற்றிய சிவகளை, தமிழ் பண்பாட்டின் மிக முக்கிய தொல்லியல் இடமான ஆதிச்சநல்லூர், பாண்டியரின் துறைமுகமான கொற்கை ஆகிய இடங்களில் கிடைக்கப் பெற்ற தொல்பொருள்களை ஒரே இடத்தில் மக்கள் காணும் வகையில் பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஏழு காட்சிக்கூடங்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 54 ஆயிரத்து 296 சதுர அடி பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டடங்களில் முற்றம், தாழ்வாரம், தரைதளம் மற்றும் முதல் தளம் என இரண்டு தளங்களை கொண்டதாகவும், பழங்கால கட்டிடக்கலையை கண்முன் உணர்த்தும் வகையில், நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கு அரிய பொருட்களை காண்பதுடன், பொதுமக்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் பொழுதை கழிக்கும் வகையில் பசுமை போர்த்திய புல் தரைகள், ஆங்காங்கே இருக்கைகள் ஓய்வு கூடங்கள், மரங்கள் குறுஞ்செடிகள் குழந்தைகளுக்கான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இதில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நவீன தொழில்நுட்பத்தில் தமிழர் பாரம்பரியம்

தமிழரின் நாகரீக பகுதிகள் தொடர்பான 15 நிமிட ஒலி ஒளி( 7D, 5D) காட்சிகளும் குளிரூட்டப்பட்ட அரங்கில் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது. 5300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே உலையில் இட்டு இரும்பை உருவாக்கும் தொழில்நுட்பம் தமிழ் நிலப்பரப்பில் இருந்து தோன்றியது என்ற உண்மையை உலகிற்கு உணர்த்தும் வகையிலான காட்சிகள் அறிவியல் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

பொருநை அருங்காட்சியகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கான ஒலி, ஒளி காட்சிகளும் இங்கே ஒளிபரப்பப்பட உள்ளது. சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திற்கும், தமிழர் நாகரிகத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பை வெளிப்படுத்தும் அடையாளங்கள், பண்பாட்டுக் கூறுகள், தமிழர் இலக்கியங்கள் காட்டும் காட்சிகள் ஆகியவை இங்கு இடம் பெறுகிறது. அதுமட்டுமின்றி குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என தமிழ் நிலங்களின் தனிச்சிறப்பை 5டி தொழில்நுட்பத்தில் காணும் வகையில் காட்சிகள் இடம் பெறுகிறது. இதற்காக பிரத்யேக இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆதிச்சநல்லூர் நாகரிகத்தை முதலில் அகழாய்வு செய்த அலெக்சாண்டர் ரீ என்பவரால் கண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருள்கள் கற்கருவிகள் போன்றவையும் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளது. பொருநை ஆற்றங்கரையில் வாழ்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறை பண்பாடு, தொழில் முன்னேற்றம், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவை ஓவியங்கள் உயிர்ப்புடன் கண்முன் காட்டும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பார்வையாளர்கள் கட்டணம் எவ்வளவு?

நேற்று முதல் பார்வையிட அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், காலை முதல் பொதுமக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வரத் தொடங்கினர். இதற்காக கட்டணமாக உள்நாட்டுப் பெரியவர்களுக்கு 20 ரூபாயும், சிறியவர்களுக்கு 10 ரூபாயும், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்குச் சலுகை கட்டணமாக 5 ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்கள் காலை 10 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை பார்வையிடலாம். நுழைவுச்சீட்டு காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மட்டுமே வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை அருங்காட்சியகம் இயங்காது. மேலும், தேசிய விடுமுறை நாட்களான குடியரசுத் தினம், சுதந்திரத் தினம் மற்றும் காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய நாட்களிலும் விடுமுறை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தொல்லியல் ஆய்வாளர் முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் கூறும்போது, ”பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைய வேண்டும் என்ற 150 ஆண்டு கால கனவு, தற்போது நிறைவேறி உள்ளது. இங்கு கற்கால கருவிகள், இரும்புக்காலம், கொற்கை துறைமுகம் போன்றவற்றின் சிறப்புகளை தொல்லியல் பொருட்கள் மூலம் காட்சிப்படுத்தி உள்ளனர். 3,600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிவகளையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட நெல்மணிகள், 5300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இரும்பு உருக்கு ஆலைகள் ஆகியவற்றை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் காட்டி உள்ளனர். பார்ப்பதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது” என்றார்

இதனைத்தொடர்ந்து பொருநை அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்ட ஆனந்த் என்பவர் பேசுகையில், ”தமிழ்நாட்டு மக்களின் வரலாற்றை மிக தத்ரூபமாக காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர். டிஜிட்டல் மூலம் தொல்பொருட்கள் குறித்தும், தாமிரபரணி ஆறு, அதன் நாகரீகம் குறித்தும் விரிவாக காட்டியுள்ளனர். மேலும் கற்களால் எப்படி ஆயுதங்கள் செய்யப்பட்டது என்பது குறித்தும் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். மக்கள் அனைவரும் அருங்காட்சியகத்தை பார்க்க கண்டிப்பாக வர வேண்டும். இதனை பார்க்கும் போது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சென்றதைப் போல உணர்கிறேன்” என்று கூறினார்.

அதனைத்தொடர்ந்து சந்தோஷி என்ற கல்லூரி மாணவி பேசுகையில், ”நம் முன்னோர்கள் எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை இங்கு வந்த பிறகு பார்க்க முடிந்தது” என்றார். லண்டனில் இருந்து விடுமுறைக்காக சொந்த ஊர் வந்த சுரேஷ் பொருநை அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்ட பிறகு நம்மிடம் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது, “நம் முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள், அவர்களின் தொழில், மற்றும் வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது என்பதை இங்கு பார்க்க முடிகிறது. குழந்தைகள் உட்பட அனைவரும் கண்டிப்பாக இங்கு வர வேண்டும்” என்று கூறினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

