குழந்தையுடன் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் உண்மையான குற்றவாளிகள் சிறைக்கு செல்லும் நிலையை அதிமுக அரசு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.
Published : April 2, 2026 at 4:55 PM IST
சென்னை: திருவிக நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சூழலில், அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அதனால், அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்து, வேட்புமனுக்களையும் தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்கிற்கு திரு.வி.க நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவர் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் பெரம்பூரில் படுகொலை செய்யப்பட்ட பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி ஆவார். அவரது மறைவுக்குப் பிறகு பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் என்ற தனிக் கட்சியை தொடங்கி அதன் தலைவராக உள்ளார். இந்த நிலையில் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்க், திரு.வி.க நகர் தொகுதியில், இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்.
இந்த நிலையில், திரு.வி.க நகரில் போட்டியிடும் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங், இன்று தனது குழந்தையுடன் பட்டாளம் பகுதியில் உள்ள தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அப்போது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் உடன் இருந்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜெயக்குமார், “பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங், படித்தவர் நல்ல அன்பாளர். அவரது கணவர் வழியில் அவர் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட உண்மையான குற்றவாளிகள் மே அல்லது ஜூன் மாதத்தில் சிறைக்கு செல்லும் நிலையை, அதிமுக அரசு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்” என உறுதியளித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக அரசுக்கு எதிராக கடுமையான அதிருப்தி நிலவுகிறது. சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மக்கள் பெரும் துயரத்தில் உள்ளனர். ஆம்ஸ்ட்ராங் எப்படி கொடூரமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்பதை நாடே அறியும். அப்படிப்பட்ட நிலை எந்த குடிமகனுக்கும் இனி வரக் கூடாது. திமுக ஆட்சியில் தினந்தோறும் சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. கட்டப்பஞ்சாயத்து, ஆள் கடத்தல், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் போன்றவை அதிகரித்து விட்டன. தமிழ்நாடு வாழ்வதற்கு உகந்த இடம் இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
திருவிக நகரில் திமுகவில் ஏன் பழைய வேட்பாளருக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கவில்லை? ஏனென்றால், திருவிக நகர் மக்கள் மத்தியில் திமுக ஒரு அவப்பெயரை சம்பாதித்துள்ளது. மக்கள் விரோத எம்எல்ஏவாக இருந்தவருக்கு திமுக மீண்டும் சீட்டு வழங்கவில்லை. அதன் காரணமாகவே வெளியே இருந்து ஒருவரை வேட்பாளராக திருவிக நகரில் நிறுத்தியுள்ளனர்” என்றார்.
திரு.வி.க நகரில் திமுக சார்பில் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங், நாதக சார்பில் ஜெகதீஷ் சுந்தர், தவெக சார்பில் எம்.ஆர் பல்லவி ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்.