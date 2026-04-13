"புளியந்தோப்பு மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, போதை கலாச்சாரம் அதிகரிச்சிருக்கு" - பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் குற்றச்சாட்டு
சென்னை திருவிக நகர் பகுதியில் சாலை வசதிகள் சரியாக இல்லை. சாலைகளில் நடக்கவே முடியவில்லை என்று பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : April 13, 2026 at 4:51 PM IST
சென்னை: திருவிக நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
சென்னை திருவிக நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் சார்பில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் போட்டியிடுகிறார்.
இந்த நிலையில், சென்னை திருவிக நகர் தொகுதிக்குட்ப்பட்ட ஜமாலியா மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் அவர் இன்று (ஏப்ரல் 13) வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார்.
அப்போது, அவரை தொகுதி மக்கள் சிலர் ஆரத்தி எடுத்தும், மலர் தூவியும் வரவேற்றனர். தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் மைக்கேல் தாஸ், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என பலர் அவருடன் பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொண்டனர்.
இதற்கிடையே பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திருவிக நகர் தொகுதி வேட்பாளராக களம் காண்கிறேன். செல்லும் இடமெல்லாம் அமோக வரவேற்பு உள்ளது. நான் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவேன். பிரச்சாரத்தில் நான் பறந்து கொண்டிருக்கிறேன். தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எனது தொண்டர்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். இப்போது தான் ஒரு படி எடுத்து வைத்துள்ளேன். இன்னும் பல படிகள் உள்ளன. மக்களுக்கு நிறைய குறைகள் இருக்கின்றன. மக்களின் குறைகளையும், கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவதற்காக தான் நான் வந்துள்ளேன். நிறைய கோரிக்கைகள் பொதுமக்கள் என்னிடம் வைத்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: 'அண்ணா திமுக' தற்போது 'அமித்ஷா திமுக'வாக மாறிவிட்டது: கனிமொழி
நான் வெற்றி பெற்ற பின் அவர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவேன். திருவிக நகர் தொகுதியில் மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. குறிப்பாக திருவிக நகர் தொகுதியில் சாலை வசதிகள் சரியாக இல்லை. சாலைகளில் நடக்கவே முடியவில்லை. திருவிக நகர் பகுதியை சுற்றியுள்ள புளியந்தோப்பு பகுதிகளில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அங்கு போதை கலாச்சாரம் அதிகரித்துள்ளது. அந்தப் பகுதியில் காவல் துறை என்ன செய்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. எனது கணவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் வெளியே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் சிறைக்கு செல்ல வேண்டும். அவர்களை சிறைக்கு அனுப்புவதே எனது முதல் பணி" என்றார்.