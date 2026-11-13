தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் சிக்கிய 5,000 கிலோ ‘கசகசா’ - இறக்குமதிக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள்
கால்சியம் கார்பனேட் என்ற பெயரில் தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு கசகசா கடத்தப்பட்டது தொடர்பாக, ஒருவரைப் கைது செய்து, அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 13, 2026 at 2:16 PM IST
தூத்துக்குடி: மலேசியாவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 5 கோடி மதிப்பிலான 5 டன் ‘கசகசா’ பொருளை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அலுவலர்களால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகத்திற்கு பல்வேறு வெளிநாடுகளில் இருந்து கப்பல்கள் மூலம் சரக்குகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படும் சரக்குகளுடன் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் அதிக வரி விதிக்கப்படும் பொருட்களை மறைத்து கடத்தி வரும் சம்பவங்களும் அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இதனைத் தடுக்கும் வகையில், மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகள் துறைமுகத்தில் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மலேசியாவில் இருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு ’கசகசா’ கடத்தி வரப்படுவதாக மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து அதிகாரிகள் துறைமுகத்திற்கு வரும் சரக்கு பெட்டகங்களை தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தனர்.
அப்போது மலேசியாவில் இருந்து வந்த 20 அடி நீள சரக்கு பெட்டகம் ஒன்றை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில், அதிகாரிகள் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அந்த சரக்கு பெட்டகத்தில் கால்சியம் கார்பனேட் என்ற பொருள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதாக ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து சரக்கு பெட்டகத்தை திறந்து அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
ரூ. 5 கோடி மதிப்பில் கசகசா கடத்தல்
அப்போது சரக்கு பெட்டகத்தின் முன்பகுதியில் கால்சியம் கார்பனேட் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றை அகற்றி பின்புறம் சோதனை செய்த போது, யாருக்கும் சந்தேகம் ஏற்படாத வகையில் சுமார் 5 டன் கசகசா மூட்டைகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அந்த கசகசா மூட்டைகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதன் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ.5 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கசகசா இறக்குமதி செய்வதற்கு மத்திய அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. அதன்படி, கசகசா சட்டப்பூர்வமாகப் பயிரிடப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடுகளில் இருந்து மட்டுமே இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், ஏற்றுமதி செய்யும் நாட்டின் உரிய அரசு அதிகாரியிடம் இருந்து சட்டப்பூர்வமாகப் பயிரிடப்பட்டதற்கான சான்றிதழையும் பெற வேண்டும். இவ்வாறு அனுமதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் கசகசாவிற்கு சுமார் 27 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், இந்தியாவில் கசகசா இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் மலேசியா இடம்பெறவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் குறைந்த வரி விதிக்கப்படும் வேறு பொருட்களின் பெயரில் கசகசாவை மறைத்து இறக்குமதி செய்ய முயற்சி நடைபெற்றிருக்கலாம் என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
கசகசா இறக்குமதி செய்ய கட்டுப்பாடுகள்
கசகசா பெரும்பாலும் சைவ, அசைவ உணவுகளின் சமையலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் நீலம், வெள்ளை, ஓரியண்டல் உள்ளிட்ட வகைகள் உள்ளன. இதில், உணவுப் பயன்பாட்டைத் தாண்டி மருத்துவப் பயன்பாடுகளும் இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இதன் இறக்குமதியை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
கொட்டைப்பாக்கு உள்ளிட்ட அதிக வரி விதிக்கப்படும் பொருட்களைப் போல், கசகசாவையும் குறைந்த வரி விதிக்கப்படும் பொருட்களுடன் சேர்த்து கடத்தும் முயற்சிகள் நடைபெறுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து, வேறு பொருட்களின் பெயரில் இறக்குமதி செய்யும் முறைகேடுகளிலும் சிலர் ஈடுபட்டு வருவதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
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இதேபோல், மலேசியாவில் இருந்து கால்சியம் கார்பனேட் என்ற பெயரில் தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு வந்த சரக்கு பெட்டகத்தில் கசகசா கடத்தி வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னணியில் யார் யார் உள்ளனர், இறக்குமதி ஆவணங்கள் போலியாகத் தயாரிக்கப்பட்டதா, இதற்கு முன்பும் இதேபோன்று கடத்தல் நடைபெற்றுள்ளதா என்பது குறித்து மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக ஒருவரைப் கைது செய்து, அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான கசகசா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.