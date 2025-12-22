ETV Bharat / state

'அணுசக்தி சட்டம்' 140 கோடி இந்தியர்களுடன் விளையாடும் செயல் - பூவுலகின் நண்பர்கள் எச்சரிக்கை

அணுசக்தித் துறையைத் தனியார்மயமாக்குவது, இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை லாபத்தை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்ட முதலாளிகள் கைகளில் ஒப்படைப்பதுக்குச் சமம் என்று பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

Published : December 22, 2025 at 6:00 PM IST

சென்னை: ''இந்த சட்டம் வளர்ச்சிக்கானது அல்ல. இது தேசத்தின் பாதுகாப்பை விலை பேசிவிடும். அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், கனடா ஆகிய நாடுகள் கொடுத்த அழுத்தம் காரணமாகவே அணுசக்தித் துறையைத் தனியார்மயமாக்கும் முடிவுகளுடன் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது'' என பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

இது குறித்து பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''அணுசக்தியை நிர்வகிக்கும் இந்தியாவின் சட்ட கட்டமைப்பு - அணுசக்திச் சட்டம் 1962 (Atomic Energy Act), அணு விபத்து இழப்பீடுச் சட்டம் 2010 (The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010–CLNDA) ஆகியவற்றால் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது. இவ்விரு சட்டங்களையும் திரும்பப் பெற்று விட்டு இவற்றை ஒரே சட்டமாக கொண்டு வரும் நோக்கில் சாந்தி என அழைக்கப்படும் அணுசக்தியின் நிலையான பயன்பாடு மற்றும் மேம்பாட்டு மசோதா, 2025-ஐ (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 - SHANTI) அவசர அவசரமாக போதுமான விவாதங்களின்றி நிறைவேற்றியுள்ளது.

பெயரில் ‘சாந்தி’ (Shanti) அமைதி இருந்தாலும், அதன் உள்ளடக்கத்தில் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும், மக்களின் உயிருக்கும், இந்திய அரசியலமைப்புக்கும் நேரடியான அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக அணு ஆற்றலைத் தனியார்மயமாக்குவது, அதிலும் யுரேனியம் செறிவூட்டல் (Uranium Enrichment) போன்ற தேச பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலான செயல்பாடுகளைத் தனியாரிடம் ஒப்படைப்பது என்பது, 140 கோடி இந்தியர்களின் உயிரை சூதாட்டத்தில் வைக்கும் செயல் என்றால் அது மிகையல்ல.

'அமெரிக்கா அழுத்தம்...'

அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், கனடா ஆகிய நாடுகள் கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாகவே அணுசக்தித் துறையைத் தனியார்மயமாக்கும் முடிவுகளுடன் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

இதன் முகவுரையில் அணுசக்தி தூய்மையான எரிசக்தியென வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதே தவறானது. அணுவுலையில் எரிபொருளாகப் பயன்படும் யுரேனியம், தோரியம் உள்ளிட்டவற்றை அகழ்ந்தெடுக்கும் பணி நச்சு அபாயம் மிகுந்த, இயற்கை வளங்களை அழித்து மேற்கொள்ளப்படுவதாகும். மேலும் சரி செய்யவே முடியாத மிகப்பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் கதிரியக்க அபாயம் மிகுந்தவை.

தனியார்மயம்

சட்டப் பிரிவு 3(1) (c) மற்றும் (e) தனியார் நிறுவனங்களுக்கும், அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கும் அணுவுலை மற்றும் அணுமின் நிலையம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை இந்தியாவில் இயக்கிக் கொள்வதற்கான அனுமதியை வழங்குகிறது. 1962 சட்டத்தின் படி அணுசக்தித் துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி கிடையாது. ஆனால், புதிய சட்டத்தின் படி கீழ் தனியாருக்கு அணுசக்தித் துறையில் வானளாவிய அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது.

'இதற்கு வரலாறே சாட்சி...'

புகுஷிமா அணு விபத்து (Fukushima Disaster) என்பது, வடிவமைப்புக் குறைபாடுகள் (design improvements) மற்றும் அறிவியலாளர்களின் எச்சரிக்கைகளை அலட்சியம் செய்ததின் விளைவு என்பதை ஜப்பான் நாடாளுமன்றமே உறுதி செய்து, "Fukushima is a man made disaster" என்று உறுதிபட அறிவித்து விட்டது. செலவைக் குறைக்க, பாதுகாப்பை புறக்கணித்ததன் விளைவாக, இன்று வரை ஜப்பான் மக்கள் அதன் விளைவுகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே பாதையை இந்தியா ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

'இது என்ன நியாயம்?'

ஒரு தனியார் நிறுவனம் குறைபாடான வடிவமைப்பை வழங்கினாலும், பாதுகாப்பு விதிகளை மீறினாலும், அல்லது தெரிந்தே அலட்சியமாகச் செயல்பட்டாலும் - அவர்களை எதிர்த்துச் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. இது அணுவுலை விநியோகஸ்தர்களுக்கான முழுப் பாதுகாப்புக் கவசம்.

சிவில் நீதிமன்றங்களுக்கே இடமில்லை – அரசியலமைப்பை அவமதிக்கும் செயல்

புதிய சட்டம், அணுச் சேதம் (Nuclear Damage) தொடர்பான எந்த வழக்கையும் சிவில் நீதிமன்றங்கள் ஏற்கக் கூடாது எனக் கூறுகிறது. மேலும், எந்த நீதிமன்றமும் அணுசக்தி தொடர்பான விஷயங்களில் தடையாணை வழங்க முடியாது என்றும் குறிப்பிடுகிறது.

1 கோடி ரூபாய் அபராதமும், சொற்பமான காப்பீடும்

அணு மின்னுற்பத்திச் செயல்பாடுகளில் சிறிய முதல் தீவிரமான விதிமீறல்களுக்கு ரூ. 50 லட்சம் முதல் 1 கோடி ரூபாய் மட்டுமே அபராதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வெறும் 1 கோடி ரூபாய் அபராதம் மற்றும் மிகக் குறைந்த அளவிலான காப்பீடு (insurance) என்பது மிகவும் சொற்பமானது.

இந்த சட்டம் என்பது வளர்ச்சிக்கானது அல்ல. இது தேசத்தின் பாதுகாப்பை விற்பனை செய்து விடும். அணுசக்தித் துறையைத் தனியார்மயமாக்குவது, இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை லாபத்தை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்ட முதலாளிகள் கைகளில் ஒப்படைப்பதுக்குச் சமம்.

இந்த சட்டத்தை முழுமையாகத் திரும்பப் பெறாவிட்டால், வரலாறு பாஜக அரசை மன்னிக்காது. 140 கோடி மக்களின் உயிர், லாபக் கணக்கில் ஒரு வரியாக மாறிவிடக் கூடாது'' என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

