''கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்புக்கு வெப்பமும் காரணம்'' - பூவுலகின் நண்பர்கள் தகவல்!

அரசியல் கட்சிகள் தங்களை நம்பி வரும் மக்களின் பாதுகாப்பை முதன்மையாக வைத்து மட்டுமே கூட்டங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இதை கருத்தில் கொண்டு கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.

கரூர் தவெக கூட்டம்
கரூர் தவெக கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்ததற்கு வெப்பமும் முக்கிய காரணம் என்று 'பூவுலகின் நண்பர்கள்' அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து 'பூவுலகின் நண்பர்கள்' அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் நடத்திய பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். தவிர்த்திருக்கக்கூடிய துயர சம்பவத்தில் இருந்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் ஏராளமுள்ளன.

இந்தியாவில் அண்மை காலங்களில் அரசியல், சினிமா, வழிபாடு, கேளிக்கை, விளையாட்டு தொடர்பான நிகழ்வுகளில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு மக்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

காலநிலை மாற்றம், நகரமயமாதல், காடழித்தல் போன்ற காரணங்களால் தமிழ்நாட்டில் கொடும் வெப்பத்தன்மை (extreme heat stress) நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் இதன் பாதிப்பு மேலும் வீரியமடைகிறது. கரூர், நாமக்கல் ஆகிய இரு இடங்களிலும், கொடும் வெப்பத்தன்மை (extreme heat stress) நிலவி இருக்க வேண்டும்.

உலகளாவிய வெப்ப நிலைக்குறியீடு 38 டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் அதிகமாக இருந்தால் மிக ஆபத்தான நிலை என வரையறுக்கின்றனர். தொடர்ந்து 1 முதல் 2 மணி நேரத்திற்கு இந்த நிலை நீடித்தால் மிகுந்த அயர்ச்சி அல்லது மயக்கம் உண்டாகும். இந்த குறியீடு 46 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல் இருந்தால் இறப்பு நேரும் அபாயமும் உள்ளது.

செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் காலை 8.45 மணிக்கு நாமக்கலிலும், மதியம் 12 மணிக்கு கரூரிலும் மக்களை சந்திப்பாரென அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு வருவாரென அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் காலை 8.45 மணிக்கு தான் அவர் சென்னையில் இருந்தே விமானத்தில் புறப்பட்டார்.

பிற்பகல் 2.30 மணி அளவில் நாமக்கல்லில் பரப்புரை நடக்கும் இடத்தை தவெக தலைவர் விஜய் அடைந்தார். அதற்குள் அங்கே பலரும் மயக்கம் அடைய தொடங்கினர். போதுமான நிழல், உணவு மற்றும் தண்ணீர் வசதிகள் இல்லாததால் மயக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. நான்கு முக்கிய சாலைகள் கூடும் இடமாக உள்ள அவ்விடம் போதுமான வெளியேறும் வசதிகள் இல்லாத இடமாக இருந்தது.

இந்நிலையில் காலை 9 மணியில் இருந்தே சிறிது சிறிதாக கரூரின் வேலுசாமிபுரத்தில் மக்கள் கூட தொடங்கியிருந்தனர். 4 மணிக்கு பிறகு மக்கள் அதிகமாக கூடிய நிலையில் 7 மணிக்கு தான் தவெக தலைவர் வந்துள்ளார். அவரது வாகனத்தை பின் தொடர்ந்தும் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூட்டம் நடக்கவிருந்த இடத்திற்கு வந்தனர்.

அவர் அங்கு வந்தடையும் போது கூட்டம் 30,000 எண்ணிக்கையை கடந்திருந்தது. அவ்விடத்தில் இதற்கு முன்னரும் வேறு கட்சிகளின் கூட்டம் நடந்து இருந்தாலும் அது ஒரு குறுகிய நகர்ப்புற இடமேயாகும். ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு மிகவும் கடினமான கூட்டத்திற்கு இந்த இடம் பொருந்தாது என்பதை கட்சியும், மாவட்ட நிர்வாகமும் முன்பே கணித்திருக்க வேண்டும்.

அன்று கரூரில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35.5 டிகிரி செல்சியஸ், இது இயல்பைவிட 2.7 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாகும். இதன் காரணமாக அங்கு கொடும் வெப்பத்தன்மை நிலவியது. காலையிலிருந்து காத்திருந்ததால் மனரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும் களைப்படைந்திருந்த மக்கள் பிரச்சார வாகனத்திற்கு இடம் அளிப்பதற்காக ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கியும், கூடவே வெப்ப வாதத்தாலும் (heat stroke) பலியாகியுள்ளனர். சில இறப்புகள் தவெக தலைவர் பேச தொடங்கும் முன்னரே நிகழத் தொடங்கியதாக செய்தியாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.

இவை தீவிர வெப்ப அழுத்தத்தின் திட்டவட்டமான அறிகுறிகளாகும். இத்தீவிர வெப்பமும் அங்கு நிலவிய கும்பல் மனப்பாங்குக்கு காரணமாகவும் இருந்திருக்கக் கூடும். இந்த முடிவு மயக்கம் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்களின் வருகை குறித்த கள அறிக்கைகளுடன் பொருந்துகிறது. இவற்றை வைத்து பார்க்கும் போது கொடும் வெப்பம் மயக்கத்திற்கும், மரணங்களுக்கும் காரணமாக அமைந்தது தெளிவாகிறது.

அரசியல் கட்சிகள் நம்பி வரும் மக்களின் பாதுகாப்பை முதன்மையாக வைத்து மட்டுமே கூட்டங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இதை கருத்தில் கொண்டு கோரிக்கைகளை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறோம். மக்களை அதிக நேரம் குறுகலான சாலைகளில் கூரை/பந்தல் வசதியின்றி நிற்க வைத்து அதன் பின்னர் தலைவர்கள் வந்து சந்திக்கும் வகையில் திட்டமிடப்படும் ''ரோடு ஷோ'' தடை செய்யப்பட வேண்டும்.

பொதுவாக அதிக வெப்பம் நிலவக் கூடிய பிப்ரவரி முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலத்தில் திறந்தவெளி பொதுக்கூட்டங்களை பகலில் அனுமதிக்கக் கூடாது. மாலை 6 மணிக்கு மேலாகவோ அல்லது உள்ளரங்கக் கூட்டங்களுக்கோ அனுமதி வழங்கலாம்.

அப்படியே பகலில் அனுமதி வழங்கினாலும் போதுமான நிழற்கூரை/பந்தலுடன் கலந்துகொள்ளும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 2 லிட்டர் எனும் அளவில் குடிநீர் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: ''90% ஆண்கள் மதுவால் உயிரிழப்பு.. இளம் விதவைகள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்'' - வானதி சீனிவாசன்!

ஒன்றிய அரசு கொடும் வெப்பத்தன்மையை பேரிடர் மேலாண்மைச் சட்டத்தின் கீழ் பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும். அதிக மக்கள் கூடும் நிகழ்வுகளில் கொடும் வெப்பத்தின் தாக்கத்தை குறைக்கும் வகையில் குளிர்விப்பு நிலையங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அமைப்பதற்கான வழிமுறைகள் உருவாக்க வேண்டும். இவ்வாறு 'பூவுலகின் நண்பர்கள்' அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

