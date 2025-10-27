ETV Bharat / state

''சதுப்பு நிலங்களில் புதிய கட்டுமான பணிகளை தடை செய்ய வேண்டும்'' - பூவுலகின் நண்பர்கள் கோரிக்கை!

அரசு கட்டடங்களையே பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் இருந்து அகற்றுவது குறித்து பசுமைத் தீர்ப்பாயமே கருத்து தெரிவித்தது என்றால் சதுப்பு நிலத்தில் எப்படி புதிய கட்டுமானங்களை அனுமதிக்க முடியும்?

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 6:45 PM IST

4 Min Read
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலங்கள் அனைத்திலும் புதிய கட்டுமானப் பணிகளை தடை செய்ய வேண்டும், ஈர நிலங்கள் அனைத்திற்கும் ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை திட்டம் தயார் செய்வதுடன், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது குறித்து பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் ராம்சார் அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப் பகுதியில் அப்பகுதியின் இயல்பை அழிக்கும் வகையில் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக தனியார் நிறுவனத்திற்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கு தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் துறையும், வனத்துறையும், சென்னை பெருநகர கட்டுமான குழுமமும் அனுமதி வழங்கியிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

இது தொடர்பாக அறப்போர் இயக்கம் விரிவான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இவ்விவகாரத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது. தன் பேரழகையும் உயிர்ப்பன்மய வளத்தையும் தக்க வைத்துக்கொள்ளும் பிழைத்திருத்தலுக்காக, பெருநகரத்தின் வளர்ச்சி என்ற நெருக்கடி மிகுந்த முரணை எதிர்கொண்டபடி பல தசாப்தங்களாக போராடி வருகிறது தமிழ்நாட்டின் ஒரே நன்னீர் சதுப்புநிலமான பள்ளிக்கரனை.

குறுக்கும் நெடுக்குமாய் தன்னைக் கிழித்துச் செல்லும் சாலைகள், பிரம்மாண்ட குப்பைக் கிடங்கு, கட்டடங்கள் என இந்த போராட்டத்தில் சதுப்பு நிலம் இழந்ததே அதிகம். இவற்றைத் தொடர்ந்து பெரும் தாக்குதலாகக் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு, தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலத்தை ஆழப்படுத்தித் தூர்வாருவதாக அறிவித்து அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. இது சூழலியலாளர்களைக் கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

சூழல் குறித்த எந்த அக்கறையும் புரிதலுமற்ற அரசின் முடிவை எதிர்த்து பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு அப்போது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து, அதில் வெற்றியும் பெற்று, கண்மூடித்தனமான சூழல் விரோதத் திட்டத்தைத் தடுத்து நிறுத்தியது. 2022 ஆம் ஆண்டு பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலமானது, உலகளவிலான ஈரநிலங்களை பாதுகாக்கும் ‘ராம்சார்’ பாதுகாக்கப்பட்ட சதுப்பு நிலங்களின் பட்டியலின்கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது பெரும் நம்பிக்கை அளித்தது.

அதே நேரத்தில் இந்த நடவடிக்கை மட்டுமே விலைமதிப்பற்ற இயற்கைச் சூழலைக் காக்கப் போதுமானதல்ல என்பதையும் நாம் உணர்ந்தே இருக்கிறோம். கடந்த ஆண்டு பெருங்குடி குப்பைக் கிடங்கில் பயோ மைனிங் முறையில் மீட்டெடுத்த 93 ஏக்கர் நிலத்தில் பல்லுயிர்ப் பூங்கா அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி முயன்றது. பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் கடும் எதிர்ப்பால் திட்டம் கைவிடப்பட்டது.

65 வகையான வலசைப் பறவைகள், 105 வகையான உள்ளூர்ப் பறவைகள், 50 வகை மீன் இனங்கள், 34 வகை வண்ணத்துப் பூச்சிகள், 20 வகை தட்டான்கள், 24 வகை ஒட்டுடலிகள், 15 வகை பாம்புகள், 8 வகை கரப்பான்கள், 10 வகை பல்லிகள், 78 வகை மிதவை உயிரினங்கள், 11 வகை இருவாழ்விகள், 10 வகை பாலூட்டிகள் மற்றும் 167 வகையானத் தாவரங்கள் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப் பகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இத்தனை உயிர்ப்பன்மைய வளங்களைக் கொண்ட இப்பகுதி சென்னையின் வெள்ள அபாயத்தைத் தணிப்பதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 50 ச.கி.மீ. ஆக இருந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் 2007 ஆம் ஆண்டில் 5.99 சகிமீ ஆகவும், இப்போது 3.17 சகிமீ ஆகவும் சுருங்கியுள்ளது.

தனியார் கட்டுமானங்கள் மற்றும் NIOT, NIWE, ELCOT, குப்பைக் கிடங்கு, ரயில் நிலையம் என ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளும் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளன. இந்த பகுதியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, பூவுலகின் நண்பர்கள் சார்பில் அப்பகுதியில் தொடர்ந்து சூழல் நடை உள்ளிட்ட பல்வேறு விழிப்புணர்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இப்படி சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சதுப்பு நிலத்தை அனைத்து விதமான ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பூங்கா உள்ளிட்ட அரசின் சில மோசமான திட்டங்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியமானது. சதுப்பு நிலத்தில் உள்ள அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்றி, குறிப்பாக ராம்சார் தளமாக அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட அனைத்துப் பகுதிகளையும் மீட்டெடுத்து சதுப்பு நிலத்தின் இயல்பு நிலைக்கு அவற்றை மறுசீரமைப்பதே அரசின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

2024 ஆம் ஆண்டில் வேளச்சேரி ஏரி ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பான வழக்கு விசாரணை தென்மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் நடந்த போது பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம், வேளச்சேரி நீர்நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்பாக உள்ள அரசுக் கட்டடங்களை அகற்றி அதை கிண்டி ரேஸ் கிளப்புக்கு இடம் மாற்றலாம் அல்லது ரேஸ் கிளப் நிலத்தை புதிய நீர்நிலையாக மாற்றலாம் என்று தென்மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் யோசனை வழங்கி அரசை இதுகுறித்து முடிவெடுக்குமாறு கூறியது.

அரசு கட்டடங்களையே பள்ளிக்கரனை சதுப்பு நிலத்திலிருந்து அகற்றுவது குறித்து, பசுமைத் தீர்ப்பாயமே கருத்து தெரிவித்தது என்றால் சதுப்பு நிலத்தில் எப்படி புதிய கட்டுமானங்களை அனுமதிக்க முடியும்.? 20 ஈரநிலங்களுக்கு ராம்சார் அங்கீகாரம் கிடைத்திருப்பது வரவேற்கக்கூடியது. ஆனால் வெறும் அங்கீகாரங்கள் மற்றும் அறிவிக்கைகளால் மட்டுமே இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்திட முடிகிறதா என்றால் அது கேள்விக்குறி தான்.

ஒன்றிய அரசின் ஈரநிலங்கள் (பேணல் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள் 2017-ன் படி ராம்சார் தளமாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஈரநிலங்களாகும். இவற்றுள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் போன்ற நிரந்தர கட்டுமானங்களை அனுமதிக்கக் கூடாது.

இதனைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் ஈரநிலங்களை அடையாளம் காணும் பணியை அரசு விரைந்து முடிக்க வேண்டும். ஈரநிலங்கள் (பேணல் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள் 2017 பிரிவு 7ன் படி அடையாளம் காணப்பட்ட ஈரநிலங்களை அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும்.

ராம்சார் சதுப்பு நிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட 20 இடங்கள் உள்ளிட்ட அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பிற ஈரநிலங்களுக்கான ‘ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மைத் திட்டம் (Integrated Management Plan) தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.

அனைத்து ராம்சார் பகுதிகளின் ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்படும் வரை அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட ஈரநிலங்கள் மற்றும் அதன் நீர்பிடிப்புப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட Influence Zone பகுதிகளில் புதிய கட்டுமானங்களுக்கு அரசு எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது.

இதையும் படிங்க: 110 கி.மீ. வேகத்தில் கரையை கடக்கும் ‘மோந்தா’ புயல்! எங்கே, எப்போது? முழு விவரம்!

பெருங்குடி குப்பைக் கிடங்கில் பயோ மைனிங் முறையில் மீட்டெடுக்கப்படும் நிலங்களை அரசு உரிய விதிகளின்படி ஈர/சதுப்பு நிலங்களாக அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும்.

உடனடியாக தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையம் SEIAA பெரும்பாக்கத்தில் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும்'' என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

