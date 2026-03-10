ETV Bharat / state

என்டிஏ கூட்டணிக்கு விஜய் வந்தால் 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி: அடித்து சொன்ன பூவை ஜெகன்மூர்த்தி

மானாமதுரையில் போலீஸ் விசாரணையில் இறந்துபோன இளைஞர் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சார்ந்தவர் என்பதால் காவல்துறை அலட்சியம் காட்டுகிறது என ஜெகன்மூர்த்தி தெரிவித்தார்.

நிருபர்களிடம் பேசும் புரட்சி பாரதம் கட்சி தலைவர் பூவை ஜெகன்மூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 10, 2026 at 7:19 AM IST

திருவள்ளூர்: அதிமுக - பாஜக அங்கம் வகிக்கும் என்டிஏ கூட்டணிக்கு விஜய் வந்தால், 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவோம் என்று புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவரும், எம்எல்ஏவுமான ஜெகன்மூர்த்தி தெரிவித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு புகார் மனு அளிப்பதற்காக கே.வி. குப்பம் எம்எல்ஏ ஜெகன்மூர்த்தி வந்திருந்தார். அப்போது அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழந்துள்ளார். போலீசார் தாக்கியதே அவரது உயிரிழப்புக்கு காரணம். திமுக ஆட்சியில் இதுபோன்று தொடர்ச்சியாக காவல் நிலைய மரணங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

இதற்கு ஒரு முடிவுக்கட்ட வேண்டும். இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது இன்னும் திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? இறந்துபோன இளைஞர் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சார்ந்தவர் என்ற காரணத்தினால் காவல்துறை இந்த விவகாரத்தில் அலட்சியம் காட்டுகிறது. இதனை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.

உடனடியாக அந்த காவல் நிலையத்தில் உள்ள காவலர்கள், ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர்கள், மாவட்ட டிஎஸ்பி, மாவட்ட எஸ்பி என சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்.

அதேபோல, நாங்குநேரியில் மதுபோதையில் ஒரு கும்பல், கண்ணில் தென்பட்டவர்களை எல்லாம் வெட்டியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு சந்தி சிரிப்பதையே இது காட்டுகிறது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் போதையை ஒழிப்போம், மதுபானக் கடைகளை மூடுவோம் என்று கூறினார்கள். ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்ததும் என்ன செய்தார்கள்? தமிழகம் முழுவதும் போதை பயன்பாடு அதிகரிக்கவே செய்துள்ளது.

திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்தால் ஒரு பேச்சும், ஆளுங்கட்சியாக இருந்தால் ஒரு பேச்சும் என மாறி மாறி பேசி வருகிறது. சட்டம் ஒழுங்கை திமுக அரசு சீரான முறையில் கையாளவில்லை" என ஜெகன்மூர்த்தி பேசினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக - பாஜக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி மிக வலிமையாக உள்ளது. எங்கள் கூட்டணிக்கு தவெக தலைவர் விஜய் வந்தால், அவரை வரவேற்போம். அப்படி அவர் வந்தால், தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெறும்

விஜய் வராவிட்டாலும், தமிழகத்தில் எங்கள் கூட்டணிதான் ஆட்சி அமைக்கும். அந்த அளவுக்கு எங்கள் கூட்டணி வலிமையாக இருக்கிறது" என ஜெகன்மூர்த்தி கூறினார்.

