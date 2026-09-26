மனைவியின் இதய சிகிச்சைக்காக கடன் வாங்கிய ஏழை தொழிலாளி: ரூ. 53 லட்சம் ஜிஎஸ்டி பாக்கி என வங்கி கணக்கு முடக்கம்
ஆவணங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்த கும்பலைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட நூருல்லா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : September 26, 2026 at 10:35 PM IST
திருப்பத்தூர்: ரூ.53 லட்சம் ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கியாக உள்ளதாக கூறி கூலி தொழிலாளியின் மனைவியின் வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நியூ டவுண் பகுதியை சேர்ந்தவர் நூருல்லா. இவரது மனைவி பர்வீன். இவர்கள் வாடகை வீட்டில் வசித்துக்கொண்டு கூலி வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், பர்வீனுக்கு தீவிர இதயக் கோளாறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவ செலவிற்காக நூருல்லா தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.51 ஆயிரம் கடன் பெற்றுள்ளார். அதில், 2000 ரூபாயை வாடகை செலுத்திவிட்டு, குடும்ப செலவிற்காக ரூ. 9 ஆயிரம் எடுத்துக்கொண்டு, மீதமுள்ள ரூ.40 ஆயிரத்தை சிகிச்சை செலவிற்காக தனது மனைவியின் வங்கிக் கணக்கில் வைத்துள்ளார்.
இதையடுத்து, மருத்துவ செலவிற்காக கடந்த செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி நூருல்லா பணத்தை எடுக்கப்பதற்காக வங்கிக்கு சென்றபோது, அவரது மனைவியின் கணக்கில் இருந்து பணம் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, கணக்கு முடக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
இதுகுறித்து நூருல்லா வங்கியில் விசாரித்தபோது, தமிழ்நாடு வணிக வரித்துறையின் ஓசூர் உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த நோட்டீஸில் (Form GST DRC-13), பர்வீனின் ஆதார் மற்றும் பான் எண்களைப் பயன்படுத்தி ‘பி வி எண்டர்பிரைசஸ்’ என்ற பெயரில் போலி நிறுவனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும், 2021-22ஆம் நிதியாண்டிற்குரிய வரி, வட்டி மற்றும் அபராதமாக ரூ.53,81,710 அரசிற்கு செலுத்த வேண்டியுள்ளதாகவும், அதனால் வங்கி கணக்கு முடக்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட நூருல்லா செய்தியாளர்களிடம் கண்ணீருடன் பேசியபோது, “நாங்கள் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். வாடகை வீட்டில்தான் வசித்து வருகிறோம். என் மனைவியின் இதய அறுவை சிகிச்சைக்காக பலரிடம் கேட்டு, கடைசியாக லோன் எடுத்து ரூ. 40 ஆயிரத்தை மருத்துவச் செலவிற்காக வைத்திருந்தேன். ஆனால், யாரோ மோசடி நபர்கள் என் மனைவியின் ஆவணங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, போலி நிறுவனம் தொடங்கி பல லட்சம் ரூபாய் ஜிஎஸ்டி மோசடி செய்துள்ளனர்.
இப்போது எங்கள் மருத்துவச் செலவிற்காக நான் வாங்கிய கடன் தொகையும் போய்விட்டது. மாதாந்திர லோன் தொகையை கட்டவேண்டும். ஆனால் நாங்கள் செய்யாத தவறுக்காக ரூ. 53 லட்சம் கட்டச் சொல்கிறார்கள். எங்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தங்கள் ஆவணங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்த கும்பலைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் எனவும், அறுவை சிகிச்சைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பணத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் எனவும் நூருல்லா மற்றும் பர்வீன் தம்பதியினர் அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.