அம்மா உணவகத்திற்கு சாப்பிட வருபவர்களுக்கு இட்லி 'நோ': மொத்தமாக ஓட்டலுக்கு விற்பனை என புகார்
அம்மா உணவகத்தில் காலையில் தயாரிக்கப்படும் 1,200 இட்லிகள், அரை மணி நேரத்திலேயே தீர்ந்து போவது எப்படி? என பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
Published : June 17, 2026 at 4:49 PM IST
தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு சாப்பிட வருபவர்களுக்கு இட்லியே கிடைப்பதில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. மேலும், அம்மா உணவகத்தில் சமைக்கப்படும் இட்லிகள் ஓட்டலுக்கு சட்டவிரோதமாக விற்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது அம்மா உணவகம் திட்டம். வீடு இல்லாமல் தெருவோரம் வசிப்பவர்கள், கூலி வேலைக்கு செல்பவர்கள், வேலை தேடுபவர்கள் ஆகியோரும் வயிறார சாப்பிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அம்மா உணவகங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன.
ஒரு இட்லி 1 ரூபாய், பொங்கல் 5 ரூபாய், மதிய உணவான சாம்பார் சாதம் 5 ரூபாய், எலுமிச்சை அல்லது தயிர் சாதம் 3 ரூபாய் என மிகக் குறைந்த விலையில் உணவுகள் விற்பனையாகின. ஜெயலலிதாவின் கனவுத் திட்டம் என்பதால் தரத்தில் எந்த குறைவும் இல்லாமல் உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டன.
ஆனால், ஜெயலலிதாவின் மறைவு, அதைத் தொடர்ந்து நடந்த ஆட்சி மாற்றத்தின் காரணமாக அம்மா உணவகங்களில் உணவின் தரம் குறைந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதனிடையே, தற்போது ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ள முதல்வர் விஜய், அம்மா உணவகங்களை மேம்படுத்த பல உத்தரவுகளை அண்மையில் பிறப்பித்தார்.
இந்நிலையில், கோவில்பட்டி நகராட்சி அலுவலகம் எதிரே செயல்பட்டு வரும் அம்மா உணவகத்தில் சில முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இங்கு நாள்தோறும் கட்டிடத் தொழிலாளர்கள், முதியவர்கள், பள்ளி - கல்லூரி செல்லும் மாணவர்கள், வெளியூரிலிருந்து வந்து தங்கி வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் உணவருந்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அண்மை காலமாக இந்த அம்மா உணவகத்தில் இட்லி கிடைப்பதில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. அதாவது, காலையில் 1,200 இட்லிகள் இங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன. காலை 7 மணிக்கு இட்லி விற்பனை தொடங்கும் நிலையில், அரை மணி நேரத்திலேயே அவை காலியாகிவிடுவதாக உணவக ஊழியர்கள் கூறி விடுகின்றனர்.
இதனால், பசியாற இங்கு வரும் ஏழை மக்கள், தினந்தோறும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர். இந்நிலையில், இதற்கு பின்னால் சில முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
இந்த அம்மா உணவகத்தில் தயாரிக்கப்படும் இட்லிகள், சிறு சிறு ஓட்டல்களுக்கு மொத்த மொத்தமாக விற்பனை செய்யப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். பொதுவாக, அம்மா உணவகத்தில் யாருக்கும் பார்சல் வழங்கக் கூடாது என்பது விதிமுறையாக உள்ளது.
அதையும் மீறி, இங்கு வந்து கேட்பவர்கள் அனைவருக்கும் பார்சல் வழங்கப்படுவதால் இங்கு சாப்பிட வருபவர்கள், இட்லி கிடைக்காமல் பரிதவிக்கின்றனர். இது குறித்து ஊழியர்களிடம் கேட்டால், அதிகாரிகள் சொன்னதைத் தான் நாங்கள் செய்கிறோம் என்று கூறுகின்றனர்.
பிளாஸ்டிக் கவர் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பது அரசு விதிமுறை. ஆனால், இங்கு பார்சல் இட்லி வாங்குபவர்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கவரில் இட்லி வழங்கும் நிலையும் உள்ளது.
இதனை செய்தியாளர்கள் வீடியோ எடுத்த போது, அதை பார்த்த நகராட்சி ஊழியர் ஒருவர், "அம்மா உணவகத்தில் பணியாற்றும் பெண்களிடம் பார்சல் கொடுக்கக் கூடாது என நேற்று தானே அதிகாரிகள் சொன்னார்கள்.
நீங்க திரும்பத் திரும்ப கொடுக்கிறீர்களே. இனி தயவு செய்து கொடுக்காதீர்கள் என மழுப்பலாக கூறி விட்டு சென்றார்.
இந்த அம்மா உணவகத்தில் ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி வாங்கி விட்டு, வெளியே சென்று பத்து ரூபாய் வரை விற்பனை செய்வதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்து நகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.