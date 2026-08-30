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300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பூண்டிமாதா பேராலய திருவிழா - கொடி ஏற்றத்துடன் துவக்கம்

பூண்டிமாதா பேராலயம் முன்பு அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட கொடி மரத்தில் கொடி ஏற்றும் போது பக்தர்கள் மரியே வாழ்க, அன்னையே வாழ்க என கோஷமிட்டு மாதாவை வழிபட்டனர்.

பூண்டி மாதா பேராலயம்
பூண்டி மாதா பேராலயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 8:19 PM IST

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தஞ்சாவூர்: 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பூண்டிமாதா பேராலய அன்னையின் பிறப்பு பெருவிழா, கொடி ஏற்றத்துடன் வெகு விமர்சையாக துவங்கியது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பூண்டிமாதா பேராலய அன்னையின் பிறப்பு பெருவிழா கொடி ஏற்றத்துடன் துவங்கியததை அடுத்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு மாதாவை வழிபட்டனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப் பள்ளியில், பழமை வாய்ந்த பூண்டிமாதா பேராலயம் அமைந்துள்ளது. பசிலிக்கா அந்தஸ்து பெற்ற இந்த ஆலயத்தில், ஏசுபிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட மரத்துண்டின் ஒருபகுதி இக்கோவிலில் பக்தர்களின் அருளிக்கமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பூண்டிமாதா பேராலயம், இந்தியாவில் உள்ள கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ பசிலிக்காக்களில் ஒன்றாகும். இங்கு ஆண்டு தோறும் புனித அன்னை மரியாளின் பிறப்பு பெருவிழா ஆகஸ்ட் மாதம் 30 தேதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் 9ம் தேதி வரை நடைபெறும்.

இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த கான்ஸ்டன்டைன் பெஸ்கி என்ற வீரமாமுனிவரால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயத்தின் அன்னையின் பிறப்பு பெருவிழா, கொடி ஏற்றத்துடன் இன்று துவங்கியது. முன்னதாக மாதா உருவம் பொறிக்கப்பட்ட கொடி, பேண்ட் வாத்தியங்கள் இசைக்க, ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது.

பிறகு ஆலயம் முன்பு அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட கொடி மரம் முன்பு, கும்பகோணம் மறை மாவட்ட ஆயர் ஜீவானந்தம் கொடியை புனிதம் செய்து பிரமாண்ட கொடிமரத்தில் ஏற்றி வைத்தார்.

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அப்போது அங்கு கூடி இருந்த ஏராளமான பக்தர்கள் மரியே வாழ்க, அன்னையே வாழ்க என பக்தி கோஷமிட்டு மாதாவை வழிபட்டனர். இந்த விழா தொடர்ந்து 11 நாட்களுக்கு நடைபெற்று தினமும் சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெற உள்ளன.

மேலும், வரும் செப்டம்பர் 8-ம் தேதி மின் விளக்கால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, மல்லிகைப்பூ அலங்கார ஆடம்பர தேர் பவனி மிக சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது. இந்த கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் பூண்டிமாதா பேராலய அதிபரும் பங்கு தந்தையுமான சாம்சன், துணை அதிபர் ரூபன் அந்தோனிராஜ், பூண்டி மாதா தியான மைய இயக்குநர் , உதவித்தந்தைகள், ஆன்மீகத்தந்தைகள் சுற்றுவட்ட பங்கு தந்தையர்கள் மற்றும் ஏராளமான பங்குமக்கள் கலந்து கொண்டனர். தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்பட பிற மாநிலங்களை சேர்ந்த ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

THANJAVUR
POONDI MADHA BASILICA
பூண்டி மாதா கோயில் திருவிழா
தஞ்சாவூர்
POONDI MADHA FESTIVAL BEGINS

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