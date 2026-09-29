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பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?

பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 10 முதல் அதிகபடியாக ரூ. 40 வரை கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ ரயில்
சென்னை மெட்ரோ ரயில் (CMRL)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 5:11 PM IST

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சென்னை: பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவை வரும் அக்டோபர் 11 முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ள நிலையில், அதற்கான கட்டண விவரம் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் 118.1 கி.மீ தொலைவுக்கு இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் முதற்கட்டமாக, வடபழனி முதல் பூந்தமல்லி வரையிலான 14.64 கி.மீ வழித்தட மெட்ரோ பணிகள் முடிவடைந்து, ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் அனுமதியை பெற்றது.

இதனை தொடர்ந்து, இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதற்கான தேதியை இறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு மெட்ரோ நிறுவனம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது. எனினும், சட்டமன்றத் தேர்தல், புதிய அரசு பதவியேற்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த வழித்தடத்தின் தொடக்க தேதி தொடர்ந்து தள்ளிப் போய் கொண்டே இருந்தது.

இந்த சூழலில், வரும் 11 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி மெட்ரோ வழித்தடத்தை துவக்கி வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆரம்பத்தில் 11 ரயில் நிலையங்களுடன் இந்த மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்படும் என்றும், பின்னர் கூடுதலாக 6 ரயில் நிலையங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் எனவும் மெட்ரோ ரயில் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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ரூ. 10 முதல் 40 வரை கட்டணம் நிர்ணயம்

இந்த நிலையில், பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கான கட்டண விவரம் வெளியாகியுள்ளது. குறைந்தபட்சம் ரூ. 10 முதல் அதிகபடியாக ரூ. 40 வரை கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பூந்தமல்லி புறவழிச் சாலை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் - வடபழனி இடையே 40 ரூபாய் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை மெட்ரோ முதல் போரூர் சந்திப்பு இடையே 30 ரூபாய் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

போரூர் சந்திப்பு - வடபழனி இடையே 30 ரூபாய் கட்டணமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பூந்தமல்லி முதல் காட்டுப்பாக்கம் வரை செல்ல 20 ரூபாயும், பூந்தமல்லி மெட்ராே ரயில் நிலையம் முதல் பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையம் வரை செல்ல 10 ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த மெட்ரோ ரயிலானது பூந்தமல்லி பைபாஸ், பூந்தமல்லி, முல்லைத்தோட்டம், கரையான்சாவடி, குமணன்சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல், தெள்ளியாரகரம், போரூர் பைபாஸ் மற்றும் போரூர் சந்திப்பு, வடபழனி ஆகிய 11 நிலையங்களில் நின்று செல்லும்‌.

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