ETV Bharat / state

தவெக வேட்பாளரின் முன்ஜாமீனை தள்ளுபடி செய்யக்கோரி மனு தாக்கல்

தவெக வேட்பாளரான பிரகாசம் மீது புகார் அளித்ததை அடுத்து தொடர்ந்து மிரட்டல்கள் வருவதாகவும், சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் அவதூறு கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 10:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பெண் நிர்வாகிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில் பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளரான பிரகாசத்துக்கு வழங்கப்பட்ட முன்ஜாமீனை ரத்து செய்யக்கோரி பாதிக்கப்பட்ட பெண் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருவள்ளூர் தெற்கு மாவட்டச் செயலாளராக இருக்கும் பிரகாசம் என்கிற குட்டி சில மாதங்களுக்கு முன் திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, அங்கிருந்த தவெக மகளிரணி நிர்வாகி ஒருவரிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது.

இதுகுறித்து தவெக தலைமைக்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண் புகார் அளித்ததாகவும், எனினும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது. அதனால் திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை எஸ்.பி. அலுவலகத்திற்கு தனது கணவருடன் சென்று பிரகாசம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி புகார் மனு அளித்திருந்தார். அவர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவள்ளூர் நகர் போலீசார், பிரகாசம் மீது 6 பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதனிடையே, பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளரான பிரகாசம், முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், நிபந்தனைகளுடன் கூடிய முன்ஜாமீனை வழங்கியது.

இந்த நிலையில் பிரகாசத்திற்கு வழங்கப்பட்ட முன்ஜாமீனை ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்ட பெண் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த மனுவில், "தவெக வேட்பாளரான பிரகாசம் மீது தான் புகார் அளித்ததை அடுத்து தொடர்ந்து மிரட்டல்கள் வருகின்றது. தனது புகைப்படங்களுடன் சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. அதன் காரணமாக பள்ளியில் படிக்கும் தனது குழந்தைகள் மன ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தவெக வேட்பாளர் பிரகாசம்
சென்னை
உயர்நீதிமன்றம்
WOMEN ABUSE
TVK CANDIDATE WOMEN ABUSE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.