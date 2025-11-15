Bihar Election Results 2025

"வார்டன் கொடுமைப்படுத்துகிறார்" - வீடியோ வெளியிட்டு மாற்றுத்திறனாளி மாணவர் புகார்!

மாற்றுத்திறனாளி மாணவன் வெளியிட்ட வீடியோ காட்சி குறித்து விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்டும் என பள்ளி முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.

வீடியோ வெளியிட்டு புகார் தெரிவித்த மாணவர் நெடுஞ்செழியன்
வீடியோ வெளியிட்டு புகார் தெரிவித்த மாணவர் நெடுஞ்செழியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 8:17 AM IST

திருவள்ளூர்: உணவு கூட வழங்காமல் வார்டன் தங்களை கொடுமைப்படுத்துவதாகவும், இதுகுறித்து முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் பூந்தமல்லி பார்வை மாற்றுத்திறனாளி பள்ளி மாணவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லியில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான கல்வி மையம் இயங்கி வருகிறது. இதில், பள்ளிக்கூடம், தொழிற்பயிற்சி மையம், தங்கும் விடுதி உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் உள்ளன. இங்கு, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், இந்த பள்ளி விடுதியின் வார்டனாக இருப்பவர்கள் தங்களை கொடுமைப்படுத்துவதாக, இங்கு ஐடிஐ பயின்று வரும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நெடுஞ்செழியன் என்ற மாணவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வீடியோ வெளியிட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

அந்த வீடியோவில், “இந்த பள்ளி விடுதியின் வார்டனாக இருக்கும் திருமுருகன் மிகவும் கொடுமை படுத்துகிறார். எங்களுக்கு வழங்கப்படுகிற உணவில் ஒரு பங்கை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு, ஐந்து பங்கை அவரது வீட்டிற்குச் எடுத்துச் செல்கிறார். குறிப்பாக சிக்கன் மற்றும் பிரியாணி உள்ளிட்ட அனைத்தையும் அவர் எடுத்துச் செல்கிறார். அதேபோல், எங்களுக்கு வரும் நன்கொடை பொருட்கள் மற்றும் துணிகளையும் அவர் எடுத்துச் செல்கிறார்.

இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பினால், ‘நீங்க என்ன என்னை கேள்வி கேட்பது? நாங்க அப்படிதான் பண்ணுவோம்’ என்று கூறுகிறார். அதோடு, இரண்டாவது முறை உணவு கேட்டால் தர மறுப்பதோடு, அடிக்க வந்து, தகாத வார்த்தைகளால் பேசுகிறார். பாலியல் சீண்டலிலும் ஈடுபடுகிறார். இவருடன் டயானா என்ற வார்டனும் சேர்ந்து எங்களை கொடுமை படுத்துகிறார். இது தொடர்பாக கல்வி மைய முதல்வரிடம் கோரிக்கை விடுத்தால், அவர் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார்.

மாற்றுத்திறனாளி மாணவனின் வீடியோ பதிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலைமை மற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வரக்கூடாது. எனவே, இந்த பிரச்சினைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அந்த வார்டனை வேலையை விட்டு தூக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார். இந்த வீடியோ பதிவானது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இதுகுறித்து பள்ளி முதல்வரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது மாணவன் குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். மேலும், வார்டன் திருமுருகன் மாற்றுத்திறனாளி எனவும், அவரை மாற்ற சதி செயல் நடக்கிறது எனவும் கூறியதோடு, மாணவன் வீடியோ காட்சி குறித்து விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.

