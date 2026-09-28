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விதவிதமாய் வித்தியாசமாய்... பூம்புகார் நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள் கண்காட்சி

இன்று முதல் வரும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை பொதுமக்கள் இந்த பிரம்மாண்டக் கண்காட்சியைக் கண்டுகளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூம்புகார் நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள் கண்காட்சி
பூம்புகார் நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள் கண்காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 8:11 PM IST

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சென்னை: நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு கைத்திறன் தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் கொலு பொம்மைகள் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை இன்று தொடங்கியது.

2026 ஆம் ஆண்டிற்கான நவராத்திரி பண்டிகை வரும் அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி தொடங்கி 19 ஆம் தேதி நிறைவடையவுள்ளது. தொடர்ந்து, 20ஆம் தேதி விஜயதசமி (தசரா) கொண்டாடப்பட உள்ளது.

இந்த நிலையில், நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு கைத்திறன் தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகமான ‘பூம்புகார்’ நிறுவனம் சார்பில், சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள விற்பனை நிலையத்தில் ‘நவராத்திரி கொலு பொம்மைகள் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை’ இன்று (செப்.28) தொடங்கியது.

கைத்தறி, கைத்திறன், துணிநூல் மற்றும் கதர் துறை அரசுச் செயலாளர் லில்லி, பூம்புகார் நிர்வாக இயக்குநர் அமிர்தஜோதி மற்றும் நடிகை நளினி ஆகியோர் இந்த கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தனர்.

இன்று முதல் வரும் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை பொதுமக்கள் இந்த பிரம்மாண்டக் கண்காட்சியைக் கண்டுகளிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் களிமண், காகிதக்கூழ், பளிங்குத்தூள், சுடுமண் மற்றும் மரத்தால் செதுக்கப்பட்ட பாரம்பரிய மரப்பாச்சி பொம்மைகள், அஷ்டலட்சுமி, தசாவதாரம், மீனாட்சி கல்யாணம் உள்ளிட்ட ஏராளமான புராண மற்றும் சமகாலக் கருப்பொருள்களைக் கொண்ட பிரத்தியேக கொலு செட்டுகளும் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இது மட்டுமின்றி ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்றவை கந்தசஷ்டி, விநாயகர் சதுர்த்தி திருவிழாக்களை குறிக்கும் கொலுக்கள், திருமண நிகழ்வுகள், விவசாயிகள் மற்றும் சமூக விழிப்புணர்வு சார்ந்த நவீன கருப்பொருள் பொம்மைகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.

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தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஆந்திரா, கர்நாடகா, கொல்கத்தா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட வெளிமாநிலக் கைவினைப் பொம்மைகளும், சந்தன மரப்பொருட்கள், பித்தளை உருவங்கள் போன்ற பரிசுப் பொருட்களும் இங்கு அணிவகுத்து நிற்கின்றன.

ரூ.50 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1,25,000 வரையிலான கொலு பொம்மைகள் இடம்பெற்றுள்ள இந்த கண்காட்சியில், அனைத்து பொம்மைகளுக்கும் 10% சிறப்புத் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

இந்த கொலு கண்காட்சியை பார்வையிட வந்த பிரபல நடிகை நளினி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “பூம்புகார் விற்பனை நிலையத்தில் இந்த ஆண்டு பல வகையிலான வண்ணமயமான கொலு பொம்மைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தசாவதாரம், அர்த்தனாரீஸ்வரர், ராதா கிருஷ்ணர் ஒரே சிலையில் இருப்பது போன்ற காட்சிகள் பொதுமக்களை அதிகம் கவரும் வகையில் இடம் பெற்றுள்ளது” என்றார்.

TAGGED:

கொலு பொம்மைகள் கண்காட்சி
நவராத்திரி கொலு
பூம்புகார் நவராத்திரி
NAVARATHRI GOLU EXHIBITION
NAVARATHRI GOLU

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