பூம்புகார் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு? 8 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுக சார்பில் நிவேதா முருகன், அதிமுக சார்பில் எஸ். பவுன்ராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கே. விஜயாலயன் உள்ளிட்டோர் களம் கண்டனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:37 AM IST

சென்னை: பூம்புகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் யாருக்கு வெற்றி என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் (முன்பு நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்) அமைந்துள்ள ஒரு முக்கியமான சட்டமன்றத் தொகுதி பூம்புகார் ஆகும். இது மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

இந்தத் தொகுதி சோழர் காலத்து வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காவேரிப்பூம்பட்டினம் (பூம்புகார்) என்ற துறைமுக நகரத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு விவசாயம் மற்றும் மீன் பிடித்தல் ஆகியவை முதன்மையான தொழில்களாக உள்ளன. எனவே, மீனவ சமூகத்தினர் மற்றும் விவசாயிகள் இந்த தொகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளனர்.

பூம்புகார் தொகுதியில் 1952-ம் ஆண்டு முதல் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் 5 முறை அதிமுகவும், 4 முறை திமுகவும் ஒரு முறை பாமகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இந்த தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,57,129. இதில் ஆண்கள் 1,27,071, பெண்கள் 1,30,050 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 8. கடந்த 23-ந் தேதி நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 83.88 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

பூம்புகார் தொகுதியின் சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக உள்ள நிவேதா எம். முருகனை திமுக மீண்டும் களமிறக்கியுள்ளது. இவர் கடந்த தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் பவுன்ராஜை விட 3299 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

இந்த நிலையில், இந்த முறை திமுகவின் நிவேதா முருகனை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் மீண்டும் எஸ். பவுன்ராஜ் களமிறங்கியுள்ளார். மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கே. விஜயாலயன் உள்ளிட்டோரும் களம் கண்டனர்.

