ஆயுத பூஜை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
சிறப்பு ரயில்களுக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.18) காலை 08.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
Published : October 17, 2026 at 9:38 PM IST
சென்னை: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, திருவனந்தபுரம் வடக்கு- மங்களூரு, திருவனந்தபுரம் வடக்கு - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு திருவனந்தபுரம்- மங்களூரு, திருவனந்தபுரம்- தாம்பரம், நாகர்கோவில்- சென்னை எழும்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
திருவனந்தபுரம்- மங்களூரு சிறப்பு ரயில்கள்
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வரும் அக்.20- ஆம் தேதி இரவு 07.40 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் திருவனந்தபுரம் வடக்கு- மங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06155), மறுநாள் காலை 09.00 மணிக்கு மங்களூரு ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.21- ஆம் தேதி காலை 10.15 மணிக்கு மங்களூருவில் இருந்து புறப்படும் மங்களூரு- திருவனந்தபுரம் வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06156), அன்று இரவே 11.45 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், கொல்லம், காயம்குளம், எர்ணாகுளம், அலுவா, திருச்சூர், கோழிக்கோடு, கண்ணூர், பையனூர், காசர்கோடு உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
திருவனந்தபுரம்- தாம்பரம் சிறப்பு ரயில்கள்
அக்.20- ஆம் தேதி இரவு 8 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து புறப்படும் திருவனந்தபுரம் வடக்கு - தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06164), மறுநாள் காலை 11.00 மணிக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.21- ஆம் தேதி மதியம் 2 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் தாம்பரம்- திருவனந்தபுரம் வடக்கு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் (06163), மறுநாள் காலை 5 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல், நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
நாகர்கோவில்- சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு ரயில்
அக்.20- ஆம் தேதி இரவு 09.00 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படும் நாகர்கோவில்- சென்னை எழும்பூர் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சிறப்பு ரயில் (06144), மறுநாள் காலை 09.55 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
டிக்கெட் முன்பதிவு எப்போது?
மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.18) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. டிக்கெட் முன்பதிவு மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு https://www.irctc.co.in என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.