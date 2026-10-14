ஆயுதபூஜை ஸ்பெஷல்: சென்னை டூ கொல்லம் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம் - முன்பதிவு எப்போது?
அக்.19-ல் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கொல்லத்திற்கும், அக்.20-ல் கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
Published : October 14, 2026 at 8:33 PM IST
சென்னை: ஆயுதப்பூஜையையொட்டி சென்னை, செங்கோட்டை, திருநெல்வேலி, கொல்லம், போத்தனூருக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ஆயுதப்பூஜையை முன்னிட்டு ரயில்களில் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு பயணிகளின் வசதிக்காக ஈரோடு- திருநெல்வேலி-தாம்பரம், தாம்பரம்- செங்கோட்டை- தாம்பரம், சென்னை சென்ட்ரல்- போத்தனூர்- சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை சென்ட்ரல்- கொல்லம்- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
சென்னை சென்ட்ரல்- போத்தனூர்- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் அக்.16- ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- போத்தனூர் சிறப்பு ரயில் (06023), மறுநாள் காலை 09.15 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.17- ஆம் தேதி மதியம் 02.00 மணிக்கு போத்தனூரில் இருந்து புறப்படும் போத்தனூர்- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06024), அன்றைய தினம் இரவு 11.55 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
வரும் அக்.18- ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- போத்தனூர் சிறப்பு ரயில் (06033), மறுநாள் காலை 09.15 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.20- ஆம் தேதி மாலை 06.15 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் போத்தனூர்- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06034) மறுநாள் அதிகாலை 03.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
தாம்பரம்- செங்கோட்டை- தாம்பரம் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் அக்.19- ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் தாம்பரம்- செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் (06089), மறுநாள் நண்பகல் 12.15 மணிக்கு செங்கோட்டை ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.20- ஆம் தேதி பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்படும் செங்கோட்டை- தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06090) மறுநாள் அதிகாலை 03.20 மணிக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருத்தாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், தென்காசி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
ஈரோடு- திருநெல்வேலி- தாம்பரம் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் அக்.16- ஆம் தேதி மாலை 04.00 மணிக்கு ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் ஈரோடு- திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் (06145), மறுநாள் நண்பகல் 12.30 மணிக்கு திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.20- ஆம் தேதி இரவு 11.40 மணிக்கு திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் திருநெல்வேலி- தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06146) மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூர், பெரம்பூர், சென்னை எழும்பூர், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருத்தாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சாத்தூர், கோவில்பட்டி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
சென்னை சென்ட்ரல்- கொல்லம்- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்கள்
வரும் அக்.19- ஆம் தேதி இரவு 11.50 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல்- கொல்லம் சிறப்பு ரயில் (06083), மறுநாள் மாலை 04.30 மணிக்கு கொல்லம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், அக்.20- ஆம் தேதி மாலை 06.45 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்படும் கொல்லம்- சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06084), மறுநாள் காலை 11.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
சிறப்பு ரயில்கள், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம், கோட்டயம், செங்கன்னூர், காயங்குளம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
டிக்கெட் முன்பதிவு எப்போது தொடங்கும்?
மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (அக்.15) காலை 08.00 மணிக்கு தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரயில்வேத்துறையின் https://www.irctc.co.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்திற்கு சென்று முன்பதிவுச் செய்துக் கொள்ளலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு தெற்கு ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கத்தை அணுகலாம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.