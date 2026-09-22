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அரசு செவிலியர் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்த கொடூரம்; பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

ராஜேஸ்வரிக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், இந்த கொடூர சம்பவம் அவருக்கு அரங்கேறியிருக்கிறது.

பரபரப்புடன் காணப்பட்ட பென்னேரி அரசு மருத்துவமனை
பரபரப்புடன் காணப்பட்ட பென்னேரி அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 7:55 AM IST

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திருவள்ளூர்: பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்குள் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் பணியிலிருந்த தற்காலிக செவிலியர் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனையில் தற்காலிக செவிலியர் ஊழியராக பணியாற்றி வந்தவர் ராஜேஸ்வரி (35). இவர் வழக்கம்போல் நேற்று (செப்டம்பர் 22) பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, மருத்துவமனைக்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர், திடீரென செவிலியர் ராஜேஸ்வரி மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

நோயாளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் இருந்தபோதே இந்த துணிகர செயலில் அந்த நபர் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும், தீயை வைத்துவிட்டு அவர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றிருக்கிறார்.

சுமார் 7 மணியளவில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. 50 சதவீதம் தீக்காயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட தற்காலிக அரசு செவிலியர் ராஜேஸ்வரி, தற்போது கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

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தொடர்ந்து, இந்த கொலை முயற்சி சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த பொன்னேரி போலீசார், அரசு தற்காலிக செவிலியர் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துவிட்டு தப்பி சென்ற அந்த நபர் யார்? எதற்காக இந்த கொலை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது? என பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ராஜேஸ்வரிக்கு திருமணமாகி குழந்தைகள் உள்ள நிலையில், இந்த கொடூர சம்பவம் அவருக்கு அரங்கேறியிருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவி வருவதுடன், மருத்துவமனை வளாகம் தற்போது தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

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