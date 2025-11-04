திமுகவில் மீண்டும் துணைப் பொதுச் செயலாளரானார் பொன்முடி! அமைச்சர் சாமிநாதனுக்கும் கட்சிப் பதவி!
பொன்முடி மற்றும் அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன் இருவரையும் துணை பொதுச் செயலாளராக திமுக தலைமை அறிவித்துள்ள நிலையில், தற்போது கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலாளர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாக உயர்ந்துள்ளது.
Published : November 4, 2025 at 2:31 PM IST
சென்னை: சர்ச்சை பேச்சால் பொன்முடியின் கட்சி பதவி பறிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் அவருக்கு திமுகவில் துணைப் பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகளில் ஒருவரும், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மற்றும் தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் நம்பிக்கைக்குரியவருமான பொன்முடிக்கு சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக அவர் அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். உச்ச நீதிமன்றம் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்த நிலையில், மீண்டும் அவருக்கு வனத்துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது.
சர்ச்சை பேச்சால் பறிபோன பதவி
இதற்கிடையே பொன்முடியின் சர்ச்சை பேச்சு காரணமாக அமைச்சர் பதவியும், கட்சிப் பதவியும் பறிபோனது. அதாவது, ‘மகளிர் விடியல் பயணத் திட்டம்’ தொடர்பாக விழுப்புரம் அருகே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பொன்முடி, “பெண் பயனர்களை ஓசி பேருந்து” என்றது, நிகழ்ச்சி மேடை ஒன்றில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஒருவரின் சாதியை சொல்லிப் பேசியது என தொடர்ச்சியாக சர்ச்சையில் சிக்கினார்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில், சைவம் - வைணவம் குறித்து மிகவும் ஆபாசமான மொழிகளும், சைகையிலும் பேசியது திமுகவிற்கு பெரும் நெருக்கடியை கொடுத்தது. அதனால், ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி திமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பொன்முடி, அதே மாத கடைசியில் அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார்.
பொன்முடிக்கு மீண்டும் பொறுப்பு
ஒரே நேரத்தில் ஆட்சி மற்றும் கட்சிப் பதவி பறிக்கப்பட்ட பொன்முடி, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கட்சி சார்ந்த பணிகளில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தார். குறிப்பாக, புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ப்பது, பாக முகவர்கள் நியமனம் தொடர்பான பணிகளில் தீவிரமாக செயல்பட்டதால் கட்சியின் குட் லிஸ்டில் மீண்டும் இணைந்தார்.
திமுகவில் ஏற்கனவே 7 துணை பொதுச் செயலாளர்கள் இருந்த நிலையில், சற்குண பாண்டியன் மறைவு, சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் விலகலைத் தொடர்ந்து, ஐ.பெரியசாமி, ஆ.ராசா, கனிமொழி, அந்தியூர் செல்வராஜ், திருச்சி சிவா என 5 துணை பொதுச் செயலாளர்கள் அப்பதவியை வகித்து வந்தனர். இந்நிலையில், இந்தப் பதவியின் எண்ணிக்கையை மீண்டும் 7 ஆக அதிகரிக்க திமுக தலைமை முடிவெடுத்தது.
அதன்படி, ஏற்கெனவே பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பொன்முடி, இன்று மீண்டும் துணை பொதுச் செயலாளர் ஆகியுள்ளார். அதே போல், திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன் மற்றொரு துணை பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டங்களுக்கு புதிய நிர்வாகிகள்
அதில், ‘பொன்முடி மற்றும் மு.பெ.சாமிநாதன் இருவரும் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். தற்போது திருப்பூர் கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளராக இருந்த மு.பெ.சாமிநாதன் துணைப் பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டதால், அவருக்கு பதிலாக இல.பத்மநாபன் திருப்பூர் கிழக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்.
இல.பத்மநாபன் திருப்பூர் கிழக்கு மாவட்டக் கழகப் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்படுவதால், அவருக்கு பதிலாக கே.ஈஸ்வரசாமி திருப்பூர் தெற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள், இவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிட வேண்டும்.
கதிர் ஆனந்த் எம்பிக்கு புதிய பொறுப்பு
அதே போல, கட்சி நிர்வாக வசதிக்காக வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு வேலூர் வடக்கு, வேலூர் தெற்கு ஆகிய 2 மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. வேலூர், அணைக்கட்டு, குடியாத்தம் ஆகிய தொகுதிகள் அடங்கிய வேலூர் தெற்கு மாவட்டத்தை எம்எல்ஏ ஏ.பி.நந்தகுமாரும்; காட்பாடி, கீழ்வைத்தியணான்குப்பம் தொகுதிகள் அடங்கிய வேலூர் வடக்கு மாவட்டத்தை எம்.பி கதிர்ஆனந்த்தும் நிர்வகிப்பார்கள்’ என்று திமுக தலைமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.