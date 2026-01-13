ETV Bharat / state

“பொங்கலோ... பொங்கல்” - கல்லூரியில் களை கட்டிய கொண்டாட்டம்

பண்பாட்டையும், பெருமையையும் அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல இதுபோன்ற விழாக்கள் பெரிதும் உதவும் என கல்லூரியின் தலைவர் முனைவர் குமார் ராஜேந்திரன் கூறினார்.

டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் ஜானகி மகளிர் கல்லூரியில் நடந்த பொங்கல் கொண்டாட்டம்
டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் ஜானகி மகளிர் கல்லூரியில் நடந்த பொங்கல் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். ஜானகி மகளிர் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இதில், ஆயிரக்கணக்கான மாணவிகள் பாரம்பரிய உடையான புடவை அணிந்து கலந்து கொண்டனர்.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சமத்துவ பொங்கல் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். ஜானகி மகளிர் கல்லூரி வளாகத்தில் இன்று (ஜன.13) பொங்கல் திருவிழா நடைபெற்றது. அதில், எம்.ஜி.ஆர். ஜானகி மகளிர் கல்லூரியை சேர்ந்த 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் வண்ண வண்ண தாவணி, பட்டுப் புடவைகளை அணிந்து பொங்கல் விழாவை கொண்டாடினர்.

பொங்கல் கொண்ட்டத்திற்கு ஏற்ப கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கிராமப்புற சூழல் அனைவரது கவனத்தையும் வெகுவாக ஈர்த்தது. அது மட்டுமின்றி, இங்கு ஏராளமான மாணவிகள் விற்பனை அங்காடிகள் அமைத்து பல்வேறு பொருட்களை விற்பனை செய்தனர்.

டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். ஜானகி மகளிர் கல்லூரியில் நடந்த சமத்துவ பொங்கல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், பல்வேறு வகையான வளையல்கள், பாரம்பரிய உணவு வகைகள், மருதாணி இடும் கடைகள், கரும்புச்சாறு, மோர், இளநீர், பஞ்சு மிட்டாய் போன்ற உணவுப் பொருள்களும் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், கிளி ஜோசியம், கேழ்வரகுக்கூழ், பஜ்ஜி, சுண்டல் விற்கும் கடைகளும் இடம்பெற்றிருந்தன. இந்த அங்காடிகள் அனைத்து கிராமத்துச் சந்தையின் அழகை கண்முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தின.

தொடர்ந்து, மாணவிகள் நிகழ்த்திய கும்மியாட்டம், கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், காவடியாட்டம். சிலம்பாட்டம் போன்ற நாட்டுப்புற நடனங்களும் பார்வையாளர்களை பெரிதும் கவர்ந்தன. குறிப்பாக, சிறப்பு குழந்தைகளின் கிராமிய நடனமும் இதில் இடம் பெற்றன. கலை நிகழ்ச்சிக்கு முன்னதாக மாணவிகள் அனைவரும் ஒன்றாகக்கூடி பொங்கல் வைத்து சமத்துவ பொங்கல் பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்ந்தனர்.

இதையும் படிங்க: மகளிர் கல்லூரியில் களை கட்டிய பொங்கல் விழா

இதுகுறித்து டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் ஜானகி மகளிர் கல்லூரியின் தலைவர் முனைவர் குமார் ராஜேந்திரன் கூறுகையில், “தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக, வேகமாக மாறி வரும் இவ்வுலகில், நம்முடைய மதிப்பு மிகுந்த மரபையும், விழுமியங்களையும் மறக்காமல் இருப்பது அவசியம். அந்த வகையில் நமது பண்பாட்டின் வளத்தினையும், பெருமையையும் நம்முடைய இளைய சமுதாயம் உணர்ந்து, அதனை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல இது போன்ற விழாக்கள் பெரிதும் உதவும். இந்த நோக்கத்தை முன்னிறுத்தி, நம்முடைய கலாச்சாரத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கும் பல்வேறு விழாக்களை தொடர்ந்து நடத்தி வருவதில் எங்கள் கல்லூரி பெருமை கொள்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து மூன்றாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவி மது பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரத்தை பறைசாற்றும் வகையில், பொங்கல் விழா ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரத்தை நினைவு கூறும்விதமாக, மயிலாட்டம், கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி, சக தோழிகளுடன் பொங்கல் வைத்துக் கொண்டாடியது மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது” என உற்சாகமாகப் பேசினார்.

TAGGED:

கல்லூரியில் பொங்கல் கொண்டாட்டம்
DR MGR JANAKI WOMEN COLLEGE PONGAL
PONGAL CELEBRATION
பொங்கல்
PONGAL CELEBRATION IN COLLEGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.