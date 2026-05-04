போளூரை தக்கவைக்குமா அதிமுக? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பாமக சார்பாக சி.ஆர்.பாஸ்கர், தேமுதிக சார்பாக பி.சரவணன், நாதக சார்பாக ஏ.உமாதேவி மற்றும் தவெக வேட்பாளர் ஆர்.அபினேஷ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:31 AM IST

போளூர் (திருவண்ணாமலை): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் போளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள போளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1951-ம் ஆண்டு முதல் திமுக 7 முறையும், அதிமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2021 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் அக்ரி எஸ்.எஸ்.கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி பெற்று சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-வாக உள்ளார்.

இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2,33,774 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதில் ஆண்கள் 1,14,848, பெண்கள் - 1,18,915 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 11 அடங்குவர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 2,02,012 (82.39%) வாக்குகள் பதிவாகின. 15 வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்தனர். இதில் அதிமுக வேட்பாளர் அக்ரி எஸ்.எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி 97,732 (48.38%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுக வேட்பாளர் கே.வி.சேகரன் 88,007 (43.57%) வாக்குகள் பெற்று, 9,725 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.

மேலும், நாம் தமிழர் வேட்பாளர் எல்.லாவண்யா 10,197 வாக்குகளும், மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் ஜி.கலாவதி 1,580 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனர்.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 89.39 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. இத்தொகுதியில் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ-வாக உள்ள அக்ரி எஸ்.எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி, இந்த முறை கலசப்பக்கம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பாகப் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி பாமகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியின் சார்பாக சி.ஆர்.பாஸ்கர் போட்டியிடுகிறார்.

திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக வேட்பாளர் பி.சரவணன் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஏ.உமாதேவி, தவெக வேட்பாளர் ஆர்.அபினேஷ் ஆகியவர்களும் களத்தில் உள்ளனர்.

போளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021அக்ரி எஸ்.எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்திஅதிமுக
2016கே.வி.சேகரன்திமுக
2011எல்.ஜெயசுதாஅதிமுக

